Zoom’a 86 milyon dolar ceza

Mart 2020’de California’da Zoom aleyhine mahremiyeti ihlâl ettiği gerekçesiyle dâvâ açıldı.

Zoom’un, kullanıcı bilgilerini Facebook, Google ve Linkedin ile paylaştığı iddia edildi. Kullanıcı bilgilerini sosyal medya kuruluşları ile paylaşmakla ve video görüşmelerinin güvenliğini sağlayamamakla suçlanan video konferans sunucusu Zoom, hakkında açılan dâvâda 86 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Salgın ile birlikte konferans online toplantı platformlarına ilgi arttı. Bu alanda öne çıkan Zoom, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

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