Coğrafya ilmi ile Risale-i Nur’u okudunuz mu? - Denizli’de Gençler nurlarla çağladı (2)

Şahsi okumalarımızı yaptıktan sonra, Öğretim Görevlisi Durmuş Ali İnci (MCBÜ’den emekli) fiziki coğrafyacı, klimatoloji uzmanı 30. Lem’a’dan, İsm-i Adl’den soru-cevaplı, münazaralı bir dersi bize anlattı.

Risale-i Nur bütün ilim dallarında böyle anlaşılıp anlatılsa dünyayı şaşırtacak derecede müthiş bir ilim deryası olduğu herkesin kabul edeceği bir hakikat olacaktır.

“Ziya ve zulmetin ve hararet ve burûdetin değişmelerine ve döğüşmelerine ve çarpışmalarına kadar, o derece hassas bir mîzan ile ve o kadar ince bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki, akl-ı beşer hiçbir yerde hakikî olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi; hikmet-i insâniye dahi, herşeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzûniyet görüyor ve gösteriyor.” (30.Lema)

Özetle üç kelime içinde, yeryüzünün ve yeryüzündeki bütün mekanların nasıl ısıtıldığını, rüzgarın oluşması, binlerce ton su buharanın havaya bindirilerek rüzgar gücüyle ihtiyaç mahallerine nasıl taşındığını, engellerle havanın yükseltilerek soğutulup nasıl yağmur yağdırıldığını, engelin olmadığı yerde nasıl soğuk havanın sıcak hava ile çarpıştırılıp dövüştürülerek cephe yağışlarını oluşturan “tekvini kanunları” ile anlatıldı. Talebelerin iman ilmi ile diğer ilimler arasındaki ilişkiyi anlamasını sağladı.

Muğla’dan gelen hasta haliyle ayakta ders yaparak büyük bir ilgi odağı olan Öğretim Görevlisi Tamer Hocamız şevkimizi ve gayretimizi yüceltti. PAÜ’den Prof. Dr. Abdullah Tahsin Tola’nın Meyve Risalesi üzerine yaptığı akademik çalışma çerçevesindeki münazaralı dersi gençlere yeni bir ufuk açtı.

Fethiye’den gelen emekli asker “Dikkat, motivasyon” konusunda uzman Hayreddin Özdel, gözlerdeki uykuyu, telefonlarla olan ilgiyi bir anda dağıtarak dikkatlerin odak noktasını Risale-i Nur’un hakikatlerine çevirdi. Neşeli ve hararetli bir seminer oldu.