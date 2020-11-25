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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

10 öğretmenden 7’si maaşından memnun değil

25 Kasım 2020, Çarşamba 21:14
Türk Eğitim Sen 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete 15 bin 811 öğretmen katıldı.

Ankete göre her 10 öğretmenden 7’si aldığı maaştan memnun değil. Ankete öğretmenlerin yüzde 14’ü geçimini sağlamak için ek iş yapıyor. Öğretmenlerin bütçesinden en çok pay ise gıda harcamalarına ayrılıyor. NTV’nin haberine göre, katılımcıların yüzde 82 virgül 8’i salgında mutfak harcamalarının arttığını belirtti. Emekliliği gelen her 10 öğretmenden 6’sı, emekli olmayı istemediğini söyledi. Emekli olmak isteyenlerin bir numaralı gerekçesi ise mesleğin kendilerini yıpratması. Öğretmenler mesleğin toplumda yeteri kadar saygınlık görmemesinden de şikâyetçi. Her 100 öğretmenden yalnızca üçü, öğretmenliğin saygın bir meslek olarak görüldüğü görüşünde. Öğretmenlere göre, mesleğin itibarını en çok “Salgın döneminde öğretmenler çalışmadan ücret alıyor” algısı zedeledi.

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