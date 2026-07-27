"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Meleklere inanıyorum

İnci Karaman
27 Temmuz 2026, Pazartesi
Renkli Düşünceler

“Melekler var mı?”

“Elbette.”

“Peki niçin göremiyoruz?”

“Nurdan yaratıldıkları için. Bugün bazı ışınları bile görmemiz mümkün değil. Melekleri göremediğimize de şaşmamalıyız.”

“Varlıklarını nereden biliyoruz?”

“Kur’ân’da ve hadiste anlatılıyor. Yer ve göklerin sahibi Allah melekleri yarattığını söylüyor. Peygamberine (asm) de göstermiş.”

“Niçin yaratılmışlar?”

“Allah’ın varlığını birliğini, ilmini, büyüklüğünü ilan etmek için. Melekler Allah ne emretmişse onu yerine getirirler. Onu kullukta bulunurlar. Günah işlemleri söz konusu değildir.”

“Bize benzerler mi?”

“Hayır. Onların erkekleri, dişileri yoktur. Bizim gibi yiyip içmezler. Çiçeklerden yağmur damlalarına kar taneciklerinden yıldızlara kadar her yer meleklerle dolu. Allah’ın eşsiz san’atlarını görüp O’na ibadet ederler.”

Görülmeyen her şey yok demek değildir

Melekleri biz göremeyiz. Göremediğimiz her şey yok demek değildir. Eğer öyle olsaydı, gözle görülemeyen milyonlarca yaratığı yok saymamız gerekirdi ki, bunu söyleyene deli derler.

Yalnız melekleri mi göremiyoruz? Havayı görüyor muyuz? Rüzgârı görüyor muyuz? Elektriği, mikropları, enzimleri, atmosferi, storosferi görebiliyor muyuz? Aklımızı, fikrimizi, düşüncelerimiz görebiliyor muyuz? Hayır. Ama bunlar vardır. Öyleyse bunları yaratan da olmalıdır. O Yüce Kudret melekleri yaratan Allah’tır. Meleklerin varlığını bize Allah bildirmiştir.

Meleklere inanmak, mü’min yani inanan olmanın altı şartından biridir. İlk şart Allah’a inanmak. İkincisi Melekler e inanmak. Üçüncüsü Allah’ın indirdiği kitaplara inanmak. Dördüncüsü peygamberlere inanmak. Diğerleri de sırasıyla ahirette, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. İnsanız, Müslümanız. Bütün bunlara inanmış ve mü’min olmuşuz. Elhamdülallah! Şahadet ederiz ki ilahlar yok, tek Allah vardır, yine şahadet ederiz ki, Hazret-i Muhammed, yani bizim Peygamberimiz (asm) Allah’ın hem kulu, hem Resûlüdür.

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğu Türkistan’da vitrinin arkasına bakın!

    Ev sahibi olmak hayal oldu

    11 yaşındaki Hasan 2,5 ayda Hafız oldu

    İran: Ukrayna'nın gemi saldırısı cevapsız kalmayacak

    "Ukrayna, batı kısmındaki toprakları kaybedecek"

    İspanya’dan Trump’ı kızdıracak hamle

    Asgari ücret, geçim ücretine dönsün

    Batı Şeria’da İsrail şiddeti tırmanıyor

    İşgalciler mülklere ve ambulansa saldırdı

    Güle güle Joshua

    “Erzurum’un Ayasofyası” ibadete açıldı

    Çocuk işçi sayısı artıyor

    Savaş bitiyor mu?

    İsrail, İsveç’te protesto edildi

    Batı Şeria da “Gazze” olmasın

    Türkiye ev sahibi olmada gerilerde kaldı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bu anlayış utansın

    Vatandaşlar zamlara tepkili: Arabaya binemez olduk

    UCM siyonizme boyun eğdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev sahibi olmak hayal oldu
    Genel

    11 yaşındaki Hasan 2,5 ayda Hafız oldu
    Genel

    Doğu Türkistan’da vitrinin arkasına bakın!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.