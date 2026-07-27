Balon şişirme deneyi

Merhaba arkadaşlar. Size bir deney tarifim var. Evde kolayca yapabileceğiniz bu deneyle hem eğlenecek hem de ilmin sırlarını öğreneceksiniz.
Malzemeler:
• 1 plastik şişe
• 1 balon
• 2-3 yemek kaşığı sirke
• 1 yemek kaşığı karbonat
• Küçük bir kaşık
Nasıl yapılır?
Plastik şişenin içine sirkeyi dökün. Kaşık yardımıyla karbonatı balonun içine koyun. Balonun ağzını dikkatlice şişenin ağzına geçirin. Balonu yukarı kaldırarak içindeki karbonatın şişeye dökülmesini sağlayın. Şimdi izleyin! Karbonat ve sirke birbirine karışınca karbondioksit gazı oluşur. Bu gaz balonun içine dolduğu için balon şişmeye başlar.
Bu deneyle ne anladık?
Bu deney, iki maddenin birleşince yeni bir madde (gaz) oluşturduğu kimyasal tepkimeyi gösterir. Deneyi mutlaka bir büyüğünüzün gözetiminde yapın. Herkese selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.