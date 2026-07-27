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27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Merhaba ben İşlek

İrem ÖZDEMİR
27 Temmuz 2026, Pazartesi
Hayvanlar Âlemi

Aa-İii! Aa-İii!

Bu, sana “Merhaba!” deme şeklim. Ben bir eşeğim. Aslında çok çalışkan olduğum için, dolayısıyla çok iş yaptığım için eskiden bana “işlek” de derlerdi.  

Uzun kulaklı, güzel gözlüyüm

Beni ilk gördüğünde en çok kulaklarım dikkatini çekmiştir. Kocaman ve upuzun kulaklarım sayesinde en küçük sesleri bile kolayca duyarım. Bir sırrımı daha söyleyeyim: İri, siyah ve uzun kirpikli gözlerimle etrafımı çok iyi görebilirim.

Sevimli ve duygusalım

Şarkılarda, masallarda ve çizgi filmlerde sık sık karşına çıkabilirim. Sanırım bunun sebebi sevimli olmam! Ama sadece sevimli değilim; aynı zamanda çok duygusalım. Bana sevgiyle yaklaşan sahibime bağlanır, onu hiç unutmam.

İnatçı mıyım?

Çoğu kişi bana “inatçı” der. Aslında ben sebepsiz yere inat etmem. Bana kötü davranılır ya da zorla bir şey yaptırılmak istenirse durur, direnirim. Buna karşılık bana sevgiyle davranan insanlarla uyum içinde çalışırım. Bu yüzden yüzyıllardır insanların güvenilir yol arkadaşı oldum. Belki attan biraz daha kısa ve küçüğüm. Ama çok güçlüyüm. Ağır yükleri taşır, engebeli yollarda yorulmadan yürüyebilirim. Bu yüzden özellikle köylerde ve dağlık yerlerde insanlar bana çok güvenir.

Kavun ve karpuza bayılırım!

Ben otçul bir hayvanım. Buğday, arpa, saman ve çeşitli otlarla beslenirim. Ama en sevdiğim yiyecekleri merak ediyorsan, kavun ve karpuz! Tatlı ve sulu meyvelere bayılırım.

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