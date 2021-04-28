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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

4 milyon öğrenci EBA’yı kullanamadı

28 Nisan 2021, Çarşamba
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre örgün eğitimde 18 milyon 241 bin 881 öğrencinin olduğu Türkiye’de, 4 milyon 247 bin öğrenci EBA’yı aktif kullanamadı.

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Mart 2020-23 Nisan 2021 dönemlerine ilişkin EBA istatistiklerini açıkladı. Buna göre, örgün eğitimde 18 milyon 241 bin 881 öğrencinin olduğu Türkiye’de, 4 milyon 247 bin öğrenci EBA’yı aktif kullanamadı.

Açıklanan istatistiklere göre, bu tarihler arasında EBA’yı 13 milyon 994 bin 221 öğrenci aktif kullandı. Buna göre, örgün eğitimde 18 milyon 241 bin 881 öğrencinin olduğu Türkiye’de, 4 milyon 247 bin öğrenci EBA’yı aktif kullanamadı. EBA’yı aktif kullanan öğretmen sayısının ise 1 milyon 277 bin 725 olduğu bildirildi.

Sadece yüzde 9 tablette ders dinledi

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, MEB’in, “Sayılarla Uzaktan Eğitim” bülteninin en dikkati çekici bölümlerinden biri ise öğrencilerin EBA’ya erişim yöntemlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı bölümü oldu. MEB’in başlattığı, “Tablet bilgisayar desteği” projesinde henüz yeterli yol alınamadığına işaret eden verilere göre, öğrencilerin yalnızca yüzde 9’u EBA’ya tabletten girdi. EBA için bilgisayar kullanan öğrencilerin oranı da yüzde 30 ile düşük oranda gerçekleşirken öğrencilerin yüzde 61’i, EBA’ya cep telefonuyla bağlandı.

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