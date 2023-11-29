45 bin 654 sözleşmeli öğretmen var

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlıkları bünyesinde 45 bin 654 sözleşmeli öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Bakan Tekin, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere 60 bin personelin görevlendirildiğini de açıkladı. Öğretmenlerin kadrolu, geçici, sözleşmeli ya da ücretli olarak ayrıştırılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını, aynı işi yapan öğretmenlerin, farklı ücretlere ve farklı sosyal haklara tabi tutulduğuna işaret eden Gürer, bu durumun öğretmenler arasında haksızlık meydana getirdiğini söyledi.

Gürer, “Öğretmenler arasında ücret ve kadro adaletsizliği büyük haksızlıktır. Tüm öğretmenler kadrolu olmalıdır. 100 bin öğretmen ataması bir an önce sağlanmalıdır. Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmelidir. Yoksulluk ücreti altında öğretmen maaşı kalmamalıdır. Kapanan köy okulları açılıp köylerde yeniden öğretmenlerin görev yapması sağlanmalıdır. Öğretmenler arasında ayrım eğitiminde verimliliği düşürmektedir. Kadrolu dışında öğretmen olmamalıdır” dedi.

İstanbul - Sedat Serdar