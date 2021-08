Aç kapa değil, sürdürülebilir eğitim istiyoruz

MİllÎ Eğitim Bakanlığı yaklaşık iki yıllık aradan sonra, yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

Eğitim çevreleri de yüz yüze eğitimin bir an önce, ertelenmeden başlamasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde ortak açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Eğit-Der, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği ve Öğrenci Veli Derneği yüz yüze eğitim için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yüz yüze eğitim konusunda en endişeli olanlar ise veliler. Gerekli tedbirler alınmadığı ve hazırlıkların tam anlamı ile yapılmadığı şartlarda yüz yüze eğitimin başlatılması, başlatılsa dahi sürdürülebilmesinin imkânsız olduğunu söyleyen veliler; çocuklarının akademik, sosyal ve psikolojik açıdan hayatlarının en zor dönemlerini yaşadıklarını söylüyor ve bu yüzden kaybedecek bir günleri dahi olmadığının altını çiziyorlar. İndependent’deki habere göre Veli Der’de örgütlenen veliler taleplerini şöyle sıralıyor: “Yüz yüze eğitimin başlamadığı her gün, çocuklarımızın eğitimden kopuşu hızlanıyor. Eşitsizlikler her geçen gün derinleşiyor. MEB; bir an önce yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili kararlılığını kamuoyuna açıklamalı, gerekli tedbirler konusunda hazırlık yapmalı ve süreci bize rağmen değil, alanın özneleri ile birlikte yürütmelidir.