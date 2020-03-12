Bakan Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bugün 20.30'da açıklama yapacak.

Bakan Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerini açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 20.30'da başlayacak. AA

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