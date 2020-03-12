Bakan Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi.

Dünya teyakkuzda Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan vatandaşlara çağrı YÖK'ten koronavirüs tatiline ilişkin açıklama İlk, orta ve liseler 1, üniversiteler 3 hafta tatil edilecek İtalya'da ölü sayısı 1016'ya yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryoların hazır olduğunu söyledi. Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde: "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." dedi. "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." diye konuştu. "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak." ifadesinde bulundu. "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak." dedi. "Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak." diye konuştu. "Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi." ifadesinde bulundu. "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız." dedi. "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." AA

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