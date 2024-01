Bediüzzaman modern çağ insanına da hitap ediyor

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Padeborn Üniversitesi Eğitim Üyesi Wolf D. Ahmed Aries Bediüzzaman Said Nursi’nin modern çağ insanına da hitap ettiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Padeborn Üniversitesi Eğitim Üyesi Wolf D. Ahmed Aries, 2010’da Bediüzzaman Said Nursi´nin 50. vefat yıldönümü sebebiyle Almanya´nın Köln şehrinde düzenlenen “Çağın Tefsiri” adlı panelde önemli tesbitlerde bulunmuştu. Aries, “Üstadın yolundan gitmeliyiz yani Müslüman olarak yaşamalıyız. Eğer buradaki Müslüman olmayanları etkileyecek bir şey varsa Said Nursi zamanında mahpusları etkileyen şeydir. O da Kuran ve sünnete göre yaşamaktır.” ifadelerini kullandı. Wolf D. Ahmed Aries, Said Nursi’nin hayatında Almanlar için ilginç olabilecek birçok nokta olduğunu belirterek, “Said Nursi’nin Ankara’dan Barla’ya kadar olan serüveni yani meclisteki konuşması ve çam ağacındaki yalnızlığı bizi düşünmeye ve konuşmaya sevk etmeli. Özellikle o Eğridir Gölü’nün kıyısındaki hadise. Hatırlayalım Jandarma, Üstadı Eğridir Gölü’nün kıyısına götürdüğünde karşıya geçmek için kayık kiralamıştı.

Risale-i Nur çok kişi tarafından okunuyor

Said Nursi kayığa bindiğinde kendisinde sadece iki çanta verilmişti. Birisinde çaydanlığı, ikincisinde Kur’an-ı Kerim vardı. Kur’an’ı Kerim’i tamamen ezberlemiş olmasına rağmen yine de yanında taşıyordu. Demek ki kendilerini kadere teslim eden inananlar Allah’a dayandıklarını açıktan açığa ilan ediyorlardı. Biz Müslümanlar dinsizlik ve onun çeşitleriyle mücadele ederken her zaman tevhid ile marifetullahı göz önünde bulundururken Hıristiyanlar da Hz. İsa ve kiliseyi göz önünde bulunduruyor. Fakat zamanımızdaki Batı toplumlarında kilise artık toplumun merkezini teşkil etmemektedir. Tarihlerindeki birçok şaheserler dahi kitaplıklarında hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Risale Külliyatları ise aksine çok kişi tarafından okunmaktadır.” dedi.

Sekülerleşmiş bir toplumda yaşıyoruz

“Kilise ve dini mevzuların hayattan dışlanmasına sekülerleşme diyoruz. O sebepten biz Almanya’daki Müslümanlar olarak sekülerleşmiş bir toplumda yaşıyoruz” diyen Aries cümlelerini şöyle sürdürdü: “Gerçi son senelerde Almanya’da dine bir yöneliş van, ama bunun takva ve marifetullah ile bir alakası yok. Yani Allah’ın mucizesi olan şu kainat tarif edilirken üniversitelerde sadece tabiat ve tesadüfe yer verilir. Allah’ın eseri olduğundan bahsedilmez. Dolayısıyla 11’inci Sözde bahsi geçen Şükür Meselesi Almanya’da gündemde yok. Üniversitelerde kimse bu şükür kavramından bahsetmiyor. Yani 21’inci Sözde bahsedilen durum ile karşı karşıyayız. Üstad Hazretleri diyor ki ‘Ey insan senin hakiki vazifen hayvan gibi çabalamak değil. Hakiki insan gibi ebedi hayat için uğraşmaktır’.”

İMAN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN BİR MESELEDİR

Wolf D. Ahmed Aries sözlerini şöyle tamamladı: “Bunları anlatırken kardeşlerimiz bana şunu soruyorlar ne yapabiliriz? Benim basit cevabım şu, Üstadın yolundan gitmeliyiz yani Müslüman olarak yaşamalıyız. Eğer buradaki Müslüman olmayanları etkileyecek bir şey varsa Said Nursi zamanında mahpusları etkileyen şeyin aynısıdır. O da Kur’an ve sünnete göre yaşamaktır. Üstadın bakış açısı bir şeyin zatında güzel olmayıp Allah tarafından güzel yaratılmış olmasıdır. Bu insanı Cenab-ı Hakkı zikretmeye yöneltir. İbadetleri ve namazları kılmanın sebebi de burada yatıyor. Onun için Üstad Hazretleri insanlara ibadeti hatırlatıp teşvik ediyor. Yani Hz. Üstad bunu yaparak Hz. Peygamberin hayatı gibi yaşayıp onun sözlerini yerine getirmiş oluyor. Said Nursi’nin Barla’dan Afyon’a kadar insanları etkileyen bir yönü işte bu sünneti hayata geçirmesidir. Böyle yapmakla Said Nursi Hazretleri sadece kendi zamanındaki insanları değil, modern zamandaki insanları da etkilemiş oluyor. Demek ki dindarlık, iman sadece insanın içinde olan bir mesele değil. Ayrıca hayata geçirilmesi lazım. İbadet şeklinde görülmesi lazım.” Aries aynı yıl Münih’te yapılan panelde de “Topluma ve medyaya açılın” çağrısında bulunmuştu.