Bilimin gerçeği Dini değerlerimiz ile anlaşılabilir

- DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Küreselleşme ile birlikte, çok dinli ve çok kültürlü yaşama ve dijital bir çağa doğru savrulmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. - Avcı, “Çok yönlü baskılanmalar çocuk ve gençlerimizin dinî, ahlÂkî, moral ve millî-kültürel değerlerinin talim ve tedrisini zorunlu kılıyor” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin ilkokul 1. sınıftan başlatılması gerektiğini kaydederek; ‘Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’ dersleri 1. ve 2. sınıflarda sınıf öğretmeni tarafından, 3. ve 4. sınıflarda ise ders öğretmenleri tarafından haftada 2 saat olmak üzere verilmelidir, dedi.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin AB ülkeleri başta olmak üzere birçok medeni ülkede olduğu gibi Türkiye’de de özgün bir form ve çağcıl bir müfredat dâhilinde ilkokulun 1. sınıfından başlatılmasının gerekli olduğunu savunan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Yeni dünya ile birlikte hem bireysel hem de toplumsal hayatta dinî ve ahlâkî değerler her geçen gün önemini arttırıyor. Dünya bir yandan da siyasî, ekonomik, politik ve genel toplumsal sağlığı etkileyen olağandışı olaylarla sarsılıyor. Öte taraftan da küreselleşme ile birlikte, çok dinli ve çok kültürlü yaşama ve dijital bir çağa doğru savrulmaya devam ediyoruz. Bu çok yönlü baskılanmalar çocuk ve gençlerimizin dinî, ahlakî, moral ve millî-kültürel değerlerinin talim ve tedrisini zorunlu kılıyor” dedi.

Çok geç kaldık

“Çocuk ve gençlerimize bilimin ve hayatın gerçeğini, dinî ve etik değerlerimizin hakikatini bir bütün olarak anlamalarını sağlayacak ve bu bütünlük içinde bütün dinî, ahlâkî ve moral değerlerimizi öğreterek onlara gerçeğin dinler açısından nasıl yorumlandığı konusunda da bilgi verecek bir form ve anlayıştaki ‘Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’ dersi verilmesinde çok geç kaldık ki bu şarttır” diyen Gürkan Avcı, ülkemizin ve bütün ülkelerin büyük kaos ve travmalarla çalkalandığı, boğulduğu bir dünyada millî ve toplumsal sorumluluklarımızı çoğunlukla dinî motiflerle güçlendirdiğimiz gerçeğinden hareketle ifade ettiğim form ve özgünlükte bir ‘Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’ dersinin öğretilmesinin oldukça hayati olacağını ifade etti.

Haber: Recep Gören - Ankara