"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bilimin gerçeği Dini değerlerimiz ile anlaşılabilir

17 Eylül 2020, Perşembe 00:51
- DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Küreselleşme ile birlikte, çok dinli ve çok kültürlü yaşama ve dijital bir çağa doğru savrulmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. - Avcı, “Çok yönlü baskılanmalar çocuk ve gençlerimizin dinî, ahlÂkî, moral ve millî-kültürel değerlerinin talim ve tedrisini zorunlu kılıyor” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin ilkokul 1. sınıftan başlatılması gerektiğini kaydederek; ‘Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’ dersleri 1. ve 2. sınıflarda sınıf öğretmeni tarafından, 3. ve 4. sınıflarda ise ders öğretmenleri tarafından haftada 2 saat olmak üzere verilmelidir, dedi. 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin AB ülkeleri başta olmak üzere birçok medeni ülkede olduğu gibi Türkiye’de de özgün bir form ve çağcıl bir müfredat dâhilinde ilkokulun 1. sınıfından başlatılmasının gerekli olduğunu savunan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Yeni dünya ile birlikte hem bireysel hem de toplumsal hayatta dinî ve ahlâkî değerler her geçen gün önemini arttırıyor. Dünya bir yandan da siyasî, ekonomik, politik ve genel toplumsal sağlığı etkileyen olağandışı olaylarla sarsılıyor. Öte taraftan da küreselleşme ile birlikte, çok dinli ve çok kültürlü yaşama ve dijital bir çağa doğru savrulmaya devam ediyoruz. Bu çok yönlü baskılanmalar çocuk ve gençlerimizin dinî, ahlakî, moral ve millî-kültürel değerlerinin talim ve tedrisini zorunlu kılıyor” dedi. 

Çok geç kaldık

“Çocuk ve gençlerimize bilimin ve hayatın gerçeğini, dinî ve etik değerlerimizin hakikatini bir bütün olarak anlamalarını sağlayacak ve bu bütünlük içinde bütün dinî, ahlâkî ve moral değerlerimizi öğreterek onlara gerçeğin dinler açısından nasıl yorumlandığı konusunda da bilgi verecek bir form ve anlayıştaki ‘Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’ dersi verilmesinde çok geç kaldık ki bu şarttır” diyen Gürkan Avcı, ülkemizin ve bütün ülkelerin büyük kaos ve travmalarla çalkalandığı, boğulduğu bir dünyada millî ve toplumsal sorumluluklarımızı çoğunlukla dinî motiflerle güçlendirdiğimiz gerçeğinden hareketle ifade ettiğim form ve özgünlükte bir ‘Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’ dersinin öğretilmesinin oldukça hayati olacağını ifade etti.

Haber: Recep Gören - Ankara

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Menderes’e rahmet darbecilere lânet

    Şerrin içindeki hayrı arayalım

    Darağacından süzülüp milletin gönlüne kondu

    Önce demokrasiyi sonra demokratları katlettiler

    NASA: Otobüs büyüklüğünde gök taşı Dünya'nın yakınından geçti

    Fahrettin Koca: Başlangıçtan daha zor bir dönemdeyiz

    Johnson: İkinci bir karantina felaket olur

    Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

    Dolar yükselmeye devam ediyor

    Çipli kimlik kartlarında yeni dönem

    Mescid-i Aksa’nın kapatılma kararı iptal edildi

    AYM üyesinden anayasalı ve bisikletli cevap

    'İsrail'le normalleşme haramdır'

    2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

    Gümüşhane'de sokakta sigara içme yasağı

    Mescid-i Aksa yeniden ibadete kapatılıyor

    İran Turizm Bakanı: Turizm sektörü iflas edebilir

    Yarın ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

    Türkiye'de bugün ilk koronavirüs aşısı yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray diplomasisi
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda haddi aşmak nasıl olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kahramanı Adnan Menderes
    Ahmet BATTAL

    İki Avrupa çatışıyor
    Genel

    Darağacından süzülüp milletin gönlüne kondu
    Durmuş Ali İnci

    Biz hâkim değil, mahkûmuz
    Mikail YAPRAK

    Dindarlığımız ne âlemde?
    Ali FERŞADOĞLU

    İmam-Hatip ve İlahiyatlar da yenilenmeli
    Genel

    Menderes’e rahmet darbecilere lânet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.