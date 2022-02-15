Bu öğrenciler devamsızlıktan muaf

Millî Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Kovid-19 salgınının devam ettiği süre dahilinde, kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak.

Bu kapsamda, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden, kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatta yer alan devamsızlıkla ilgili hükümler uygulanmayacak. AA

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.