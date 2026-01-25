Mavi karga ile tanışalım

Hayvanlar Âlemi

Merhaba sevgili arkadaşım! Hiç mavi renkli bir karga gördün mü? Kargalar genelde simsiyah olur değil mi? İşte ben öyle değilim! Ben mavi bir kargayım. Benim adım Mavi Alakarga. Kuzey Amerika’da yaşarım. Boyum yaklaşık 30 santimetre kadardır. En dikkat çekici özelliğim, parlak mavi tüylerimdir. Kanatlarımda ve kuyruğumda ise siyah-beyaz benekler bulunur. Çok havalıyım, değil mi?

Hem ot yerim, hem de et

Ben omnivor bir kuşum. Yani hem bitkilerle hem de böceklerle beslenirim. Tırtıllar, böcekler, çekirgeler… Hepsi menümde var! Bir de meşe palamutlarını çok severim. Güçlü gagamla toprağı kazar, palamutları saklarım. Sonra acıktığımda gidip onları yerim. Böylece rızkımı Allah’ın izniyle kazanırım.

Sesim çok güzledir

Karnım biraz beyazdır, boynumda ise siyah bir yaka var. Bülbül gibi şakımam ama sesim çok güçlü ve tizdir. En ilginç yanım ne biliyor musun? Tıpkı papağanlar gibi ses taklidi yapabilirim. Arkadaşlarımın seslerini hafızama alır, aynen tekrar ederim.

Duyunca şaşıracaksın

Sana ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Yakınlarınızdan biri vefat edince, cenaze merasimi düzenliyorsunuz değil mi? Biz de öyle. Doğru söylüyorum; ailemizden biri ölürse, tüm grup üyelerimizi davet eder, etrafında toplanır, tören düzenleriz. Bilim insanları, bu davranışımızı çözmeye çalıştı. Sebebini tam olarak bilemeseler de bir kısım ilim adamı, “Yakınlarımızdaki tehlikelere karşı uyarı” için bu hareketi geliştirdiğimizi söyler.