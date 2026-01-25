"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Mavi karga ile tanışalım

İrem ÖZDEMİR
25 Ocak 2026, Pazar
Hayvanlar Âlemi

Merhaba sevgili arkadaşım! Hiç mavi renkli bir karga gördün mü? Kargalar genelde simsiyah olur değil mi? İşte ben öyle değilim! Ben mavi bir kargayım. Benim adım Mavi Alakarga. Kuzey Amerika’da yaşarım. Boyum yaklaşık 30 santimetre kadardır. En dikkat çekici özelliğim, parlak mavi tüylerimdir. Kanatlarımda ve kuyruğumda ise siyah-beyaz benekler bulunur. Çok havalıyım, değil mi?

Hem ot yerim, hem de et

Ben omnivor bir kuşum. Yani hem bitkilerle hem de böceklerle beslenirim. Tırtıllar, böcekler, çekirgeler… Hepsi menümde var! Bir de meşe palamutlarını çok severim. Güçlü gagamla toprağı kazar, palamutları saklarım. Sonra acıktığımda gidip onları yerim. Böylece rızkımı Allah’ın izniyle kazanırım.

Sesim çok güzledir

Karnım biraz beyazdır, boynumda ise siyah bir yaka var. Bülbül gibi şakımam ama sesim çok güçlü ve tizdir. En ilginç yanım ne biliyor musun? Tıpkı papağanlar gibi ses taklidi yapabilirim. Arkadaşlarımın seslerini hafızama alır, aynen tekrar ederim. 

Duyunca şaşıracaksın

Sana ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Yakınlarınızdan biri vefat edince, cenaze merasimi düzenliyorsunuz değil mi? Biz de öyle. Doğru söylüyorum; ailemizden biri ölürse, tüm grup üyelerimizi davet eder, etrafında toplanır, tören düzenleriz. Bilim insanları, bu davranışımızı çözmeye çalıştı. Sebebini tam olarak bilemeseler de bir kısım ilim adamı, “Yakınlarımızdaki tehlikelere karşı uyarı” için bu hareketi geliştirdiğimizi söyler.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!

    Afganistan'daki şiddetli kar ve yağmur yağışı sebebiyle 61 kişi öldü

    Küresel ve jeopolitik gerilimlerin haritası = ABD'nin silah satış coğrafyası

    Endonezya'daki toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayıp durumda

    KDK: Okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı "değiştirilsin"

    MSB: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması planımız yok

    Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi

    Gram altın 7 bin lirayı geçti

    Enflasyon hedefinde işler iyiye gitmiyor

    Öcalan mitingi yasaklandı

    Venezuela yabancı petrol şirketlerine onay verdi

    Filistin devletinin adı yok

    İran'da bilanço ağırlaşıyor

    Onurumuz satılık değil

    Davos'ta sosyal patlama uyarısı yapıldı: Kapitalist sistem tıkandı

    Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

    Deprem konutları ‘bedava’ değil

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
    Genel

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.