Kayıp aranıyor

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Vız vız arkadaşını kaybetti. Sonra bir tırtıl gördü. Tırtıl arkadaşını görmediğini söyledi. Arkadaşı için endişelendi Vız vız. Aramaya devam ederken bir kurbağa ile karşılaştı. Kurbağa arkadaşını gördüğünü söyledi. Kurbağanın tarif ettiği yere gitti. Bu sefer de karşısına bir solucan çıktı. Solucan arkadaşının dışarıya çıkmadığını söyleyince vız vız eve gitti. Arkadaşı evinde uyuyakaldığını söyledi. Bu cevap vız vızı hem şaşırttı hem de kızdırdı.

Benim de kaybolmakla ilgili bir hatıram var. Bir keresinde bir şehrin tarihî yerlerini ailecek geziyorduk. Bu esnada annem tarihî bir caminin fotoğrafını çekiyordu. Bir anlık dikkatsizlik sebebiyle babamın elini bırakarak kayboldum. Böyle olunca ailem de çok endişelendi. Çok geçmeden annem beni buldu. Bilmediğim bir yerde bir daha anne ve babamın elini bırakmamam gerektiğini çok iyi anlamıştım. Siz de hiç kayboldunuz mu can kardeşlerim?