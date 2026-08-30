Elbise değiştiren kertenkele

Renkli Düşünceler

Elbise değiştirmek yalnız insanlara mahsus bir olay değildir. Bazı hayvanlar da elbise değiştirir. Acaba hayvanlar elbiselerini nasıl değiştirip yenisini giyiyorlar? Burada bunu inceleyelim mi? Kertenkeleyi bilir misiniz? Hani şu yaz sıcağında kayalıkları şenlendiren eğlenceli hayvanlar. Ayakları, gövdelerinin yan taraflarından çıkar. Gövdeleri toprağa değerek hareket ettikleri için, bunlara sürüngenler denir. Vücutlarında, kıl ve tüy yoktur. Yalnız pullar vardır.

Kaçma taktiği

Kertenkele düşman saldırısına uğrayınca, kuyruğunu bırakır. Düşman kuyrukla uğraşırken, kendisi kaçarak kurtulur. Sıkışıcınca ağırlıkları düşmana bırakıp, düşman onları yağmalarken kaçmak, tarihte çok rastlanan bir hiledir. Belki de askerî uzmanlar bu taktiği kertenkeleden öğrenmiştir.

Kertenkelenin bir özelliği de elbise değiştirmeleridir; Üzerlerindeki sert deri, büyüme devrelerinde değiştirilir. Üstten atılan derinin yerine alttan yenisi çıkar. Buna, “gömlek deiştirme” veya “elbise yenileme” denir.

Elbiselerini nereden alıyorlar?

Bizler çok para verip elbise satın alırız. Aldığımız elbiseler, dokuma fabrikalarında dokunur. Acaba kertenkelelerin elbiseleri nerede dokunuyor? Dokumada kullanılan malzeme nereden geliyor? Kertenkelenin fabrikaları var mı, dokuma ustaları var mı, yeni elbise vücutlarına tıpa tıp uyduracak terziler mi var?

Tabiî ki, yok. Onları yaratan, elbiselerini de giydirendir.

O, Allah’tır.