Zaferler ayı Ağustos

Sor Bakalım

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ağustos ayına “zaferler ayı” da denilebilir. Çünkü tarihimizde birçok önemli zafer Ağustos ayında kazanılmıştır. Ağustos, milletimizin birlik ve beraberlik içinde büyük kahramanlıklar gösterdiği bir ay olmuştur.

Ağustos ayında hangi zaferler kazanıldı?

- 26 Ağustos 1071: Malazgirt Zaferi kazanıldı.

- 23 Ağustos 1514: Çaldıran Savaşı gerçekleşti.

- 24 Ağustos 1516: Mercidabık Savaşı yapıldı.

- 29 Ağustos 1521: Belgrad fethedildi.

- 29 Ağustos 1526: Mohaç Zaferi kazanıldı.

- 1 Ağustos 1571: Kıbrıs’taki Magosa fethedildi.

- 9 Ağustos 1915: Anafartalar Zaferi kazanıldı.

- 26-30 Ağustos 1922: Büyük Taarruz gerçekleşti ve büyük bir zafer kazanıldı.

30 Ağustos neden önemli?

30 Ağustos 1922, başta İzmir’i ve Batı Anadolu’nun büyük bir kısmını işgal ederek, halkımıza büyük zulümlerde bulunan Yunanlıların denize döküldüğü gündür. Milletimizin vatanını savunmak için büyük bir mücadele verdiği ve zaferin kazanıldığı tarihtir. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milletimizin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi bu büyük mücadelenin kazanılmasında çok önemli olmuştur. Biz de tarihimizi iyi bilmeli, ecdadımızın bize bıraktığı güzel mirası korumalı ve birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilmeliyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

