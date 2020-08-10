Çocuklar, koronadan korunabilecek mi?

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Covıd-19 salgınının, bulaşıcılığının sonbaharda daha tehlikeli bir biçimde yayılma göstereceğine rağmen okulların açılacak olmasını Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.

Ersoy, “Binlerce öğrenci salgının en tehlikeli dönemi olan sonbaharda okullarda nasıl eğitim alabilecekler? Normalleşmenin ülkemizde “anormal” uygulamalar ile kendini gösterdiğinden bahseden Ersoy, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu krizden kurtulmanın bir yolu olarak tatil beldeleri başta olmak üzere birçok sektörün kontrolsüz faaliyete geçmesi ile beraber vak’a sayılarında artış, hastane yoğun bakım ünitelerinde doluluk yaşanmıştır. Bugün Bilim Kurulu üyelerinin okulların açılmasının son derece riskli olduğundan bahsetmesi üzerine, veli ve öğrencilerde şu sorunun cevabını merak ediyor Bakanlık bu kararı verirken Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri alınmıyor mu? Okulların açılması bulaş riskini arttırarak, salgının daha da artmasına neden olmayacak mıdır?” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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