Çocuklar ucuz işgücü oldu

Eğitim-İş’in “Eğitimde 1. yarıyıl”raporuna göre, Mesleki eğitim adı altında yüz binlerce öğrencinin eğitimden koparılıp sermayeye ucuz işgücü olduğu ileri sürüldü.

Eğitim-İş’in “Eğitimde 1. yarıyıl” raporuna göre, okullaşma oranı yüzde 99.5’ten yüzde 93.85’e düştü. Ayrıca raporda, çocukların, mesleki eğitim merkezleri yoluyla ucuz işgücü haline getirilmelerine dikkat çekildi. Türkiye’deki ekonomik zayıflamayla beraber çocukların eğitim hayatı da negatif yönde etkilenirken, Eğitim-İş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. yarıyılına ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; değerlendirmede şu bulgulara yer verildi: “Okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99.57 iken, 2022-2023 eğitim yılında yüzde 93.85’e düştü. 2013-2014 eğitim yılında yüzde 99.61 olan kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93.82’ye geriledi. Çocuk işçi sayısı arttı. Bu yıl en az 47 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Mesleki eğitim adı altında yüz binlerce öğrenci eğitimden koparılıp sermayeye ucuz işgücü oldu. KYK yurtlarına öğrencilerin ancak yüzde 18’i yerleşebildiğinden, birçok öğrenci özel yurtlara mecbur bırakıldı. Haber Merkezi

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