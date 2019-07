Ders kitapları israf olmasın

Yazarımız Faruk Çakır’ın 28 Eylül 2018 tarihinde kaleme aldığı “Ders kitaplarındaki israfı kim durdurur?” başlıklı yazısıyla ilgili imza kampanyası düzenlendi.

Change.org’da “Çöpe Atılacak 147 Milyon Ders Kitabını Kurtaralım (Yüz Binlerce Ağacı da)” başlığıyla düzenlenen imza kampanyasında “Yüz binlerce ağacın boş yere kesilmesini durdurabilir ve savurganlığı (israfı) engelleyebilirsiniz. Bu yıl okullarımızda 147 milyon ders kitabı dağıtılacak, geçen yıl 168 milyon kitap dağıtılmıştı. Her yıl öncekiler çöp oluyor. Şu ana kadar bu uygulama yüzünden 6 milyon ağaç kesildi ve ihalelerle 4 milyar TL harcandı!” denildi. Yazarımız Çakır’ın yazısında şu ifadeler kullanılmıştı: “Türkiye her yıl milyonlarca kitabı çöpe atacak kadar zengin değil. Mutlaka bu meseleye el atılmalı ve bu sene dağıtılan kitaplar yılsonunda öğrencilerden toplanmalı. Her okulda kurulacak bir komisyon bu kitapları elden geçirmeli sağlam olanlar önümüzdeki yıl da kullanılmalı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u bu konuda hemen adım atmasını ve kitap israfına son vermesini talep ediyoruz.”