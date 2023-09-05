Devlette bile çocuk okutmak lüks oldu

Velider İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Turgut Aydın, “Kamu okullarında bile çocuk okutmak lüks hale geldi. Devlet okulları neredeyse özel okullarla yarışır hale geldi” dedi.

Kurşun kalem 25, silgi 10 lira

Okul kıyafetleri de cep yakıyor

Çanta aldım, içini dolduramıyorum

Yük velilerin sırtında

Eğitim-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Veysel Beyazadam ekonomik sıkıntıların eğitimi de etkilediğini söyledi.

Beyazadam, “Halkın eğitim sürecindeki ekonomik yetmezlikler son birkaç yılda telafisi mümkün olmayan sorunları beraberinde getirdi. Okullara yeterli kaynağı ayırmayan bakanlık, okul kantinlerini özel işletmeye ihale etme marifetiyle okullara ve milli eğitim müdürlüklerine ‘kaynak’ yaratmak yolunu uzun yıllardır uyguluyor. Ailelerin geçim sıkıntısından dolayı çocuklarını yeteri kadar besleyememesinin yanında okul kantinlerindeki ürünlerin fahiş bedellerle satılması çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel gelişimini de olumsuz etkileyecektir. Toplumdaki demokratik iklimin iktidar eliyle baskılanmasının ve gelecek umudunun yitirilmesinden kaynaklı ülke dışına ‘göç’ eden geleceğimizin dışında; burada kalanlardaki görüntü ise ruhsal, fiziksel ve ekonomik cendereye sıkışmışlık oluyor.

Çözüm çok basit

Asgari ücretle geçinen bir ailenin, artan eğitim masraflarını karşılayamadığını belirten Velider İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Turgut Aydın ise şunları söylüyor: “Kamu okullarında bile çocuk okutmak lüks hale geldi. Devlet okulları neredeyse özel okullarla yarışır hale geldi. Anayasanın 42. Maddesine göre eğitim zorunlu ve parasız olduğundan çocukların kayıtları yapılırken kesinlikle kayıt parası alınmaz. Devlet okullara ödenek göndermiyor dolayısıyla okulların eğitim giderlerini karşılaması mümkün değil. Çözüm çok basit: Devlet, eğitimi zorunlu tutuyorsa çocuğun bütün eğitim giderlerini karşılamak zorundadır. Aileler masrafları karşılayamıyor ve birden fazla çocuğu okuyorsa çocuklarından birisini eğitimden mahrum bırakmak zorunda kalabiliyor. Okuldan mahrum bırakılanlar da genelde kız çocukları oluyor.

Ne eğitimde ne istihdamda

Eğitim terki son dönemlerde çok yaşanıyor. TÜİK’in verilerine göre beş yüz binin üzerinde öğrenci kayıt dışı görünüyor. Kayıt dışı olanlar ne eğitim içerisinde ne de istihdamda görünüyor ve bunların birçoğu da 14- 19 yaşları arasındaki çocuklar. Durum böyle olunca dolaylı yoldan eğitim hakkı engellenmiş oluyor. Veliler bu durum karşısında fazla bilinçli olmadıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda yapılması gereken, örgütlenmek ve bakanlıktan haklarını talep etmek.”

Haber Merkezi

