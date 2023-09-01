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1 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Çanta aldım, içini dolduramıyorum

01 Eylül 2023, Cuma 20:15
Devlet okulları önümüzdeki hafta yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. İstanbul’daki ailelerin yüksek enflasyon sebebiyle okul alışverişlerini daha ucuza getirebilmek için tercih ettikleri Eminönü ve Beyazıt Kapalı Çarşı’daki kırtasiye ziyaretleri sürüyor.

Yük velilerin sırtında

 

Okul için çanta alışverişi yaparken fiyatları nasıl değerlendirdiğini sorduğumuz bir veli “İki çocuğum var küçük olan bu yıl okula başlıyor. Fiyatlar çok yüksek nasıl yapacağız bilmiyorum. Alışverişimi uygun fiyatta yapabilmek için birkaç tane toptancı dolaştım. Toptancılar genelde tek çanta satmıyorlar ama rica edince yardımcı oldular sağ olsunlar. Çanta aldım ama içini dolduramıyorum” dedi.

Beyazıt Kapalı Çarşı’da Mercan İş Hanı’nda okul çantalarının fiyatları sorduğumuz bir toptancı ise ürün kalitesinin fiyatları etkilediğini belirterek, “Beslenme çantası olan çantanın ücreti 380 TL. Ürün kalitesinin fiyatları etkiliyor fakat geçen yıla oranla satışlarda ciddi fark var. Ürün fiyatları iki katına çıkarken satışlarımız ise yarıya düştü.

Haber Merkezi

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