Kurşun kalem 25, silgi 10 lira

Defter, kalem, silgi, kıyafet gibi masraflar velileri düşündürüyor.

Okul kıyafetleri de cep yakıyor

Çanta aldım, içini dolduramıyorum

Yük velilerin sırtında

Okulların açılmasına hayli az bir zaman kaldı. Ancak defter, kalem, silgi, kıyafet gibi masraflar velileri düşündürüyor. Bir defter ortalama 40 liraya, kurşun kalem 25 liraya, silgi 10 liraya yükseldi. Okul kıyafetleri 1200 liraya kadar çıktı. Böyle olunca ebeveyn çocuk hattındaki uyarı sistemine yeni kalemler eklendi. Bir veli, fiyatlar nedeniyle “Oğluma ‘boş yere defterini karalama’ diyorum” şeklinde hatırlatma yaptığını söyledi. Kızı Esila’nın bu yıl 1. sınıfa başlayacağını belirten Ebru Keskin, “Peki ne yiyecek çocuklar? Simit olmuş 10 lira, tost 30-40 lira. Üstelik içinde ne olduğu bile belli değil. Evden yollayacağız, o ayrı dert. Tost ekmeği, peyniri derken mutfağa girdik mi yandık. İşin içinden çıkılabilir gibi değil” diyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, oğlu bu sene ortaokula başlayacak olan Saliha Güngör ise, “Okulun tişörtünü, uzun kollusunu ve pantolonu aldık, 950 lira ödedik. Kapüşonlu tişörtü ‘kış gelsin öyle alalım’ dedik. 450 lira da o tutuyor ama artık son damlamıza kadar verdik. Her şeyi tam takım dizeyim derseniz, asgari ücretin yarısı ediyor. Nasıl olacak bu iş?” diye sordu.

Haber Merkezi