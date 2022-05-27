Diplomasına 71 yaşında kavuştu

Bingöl’de yaşayan emekli inşaat teknikeri Mehmet Evran, 71 yaşında yıllarca hayalini kurduğu inşaat mühendisliği diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Evran, 1976 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Enstitüsünden, 1986 yılında da aynı üniversitenin inşaat teknikerliği bölümünden mezun oldu. Bingöl İl Özel İdaresinde inşaat teknikeri olarak görev yaparken 1998 yılında Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Sınavıyla geçmeye hak kazanan Evran, kayıt işlemlerini tamamlayamadığı için bu hakkını kaybetti. Evran, 2018 yılında, bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini de kapsayan “af” ile Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırdı. Torunları yaşındaki gençlerle bir arada eğitim gören Evran, bölümden başarıyla mezun oldu. AA

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