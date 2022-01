Düzce hizmetlerinden bir buket

Düzce, Batı Karadeniz bölgesinde yeşilliği bol olan yeni illerimizden biridir.

NEJDET PEHLİVAN - NAHİT TOPALOĞLU - ÖMER ÖNBAŞ - DÜZCE

Cenâb-ı Hakk’ın kâinat kitabında sunduğu nimet sahifelerinden olan yaylalar, göller, denizler, dağlar, şelâleler bolca okunabilir. İlimizde birçok etnik topluluk ve kavimlerin, örfleri ile beraber yaşadığı kozmopolit bir şehir hayatı görülür.

Yazımızın konusunu Düzce Yeni Asya Derneği çatısı altında yürütülen hizmetler oluşturmaktadır. Umum hizmet ve faaliyetlerin, başlangıcından günümüze şahs-ı manevî ve meşveret merkezli yapılması, uhuvvet, muhabbet, ihlâs ve tesânüde çok önem verilmesi, cemaatî meselelerin sosyal medya gibi velveleli yerlerde değil, ilgili meşrû meşveret meclislerinde konuşulmasına âzamî dikkat hassasiyeti, herkeste ön plandadır.

İstişarelerle şekillenen komisyonların organizesiyle yürütülen başlıca rutin hizmetlerimizi -şevke ve şükre medar olması adına- tahdis-i nimet olarak zikredersek; umumî dersler, mahal dersleri, ihtisas dersleri, ilköğretim, lise, üniversite haftalık dersleri, sömestri okuma programları, büro hizmetleri gibi faaliyetleri sayabiliriz.

Umumî ders: Cuma günü akşamları merkez dershanemizdeki geniş katılımlı umumî dersimiz, eğitim komisyonunca hazırlanıp dershane panosuna asılan, hangi dersi kimin okuyacağını gösterir 7 haftalık bir çizelgeye göre icra edilir.

İlk dersi yapacak kardeşimizden önce kürsüye minik bir kardeşimiz geçer ve hazırlandığı bir kısa metni okur, sonra programdaki ilk dersi okuyacak kardeşimizi kürsüye dâvet eder. Birinci derste tevhid, nübüvvet, haşir, Kur’ân, insan, kader, adalet ve ubudiyet gibi temel konulardan seçilmiş bir ders okunur, hitamında çay molası verilir. Ihlamur ve çay servisi eşliğinde sohbetler koyulaşır. İkinci ders, meslek-meşrep, hizmet esasları, içtimâî hayatla ilgili mevzulardan seçilmiştir. Ve Aşir okuması ile o geceki program mühürlenir.

Çarşamba ihtisas dersleri: Yıllardır devam eden bu derslerde kitap takibi yapılır ve notlar alınır. Geçen yıl okunan Muhâkemât eserinden sonra bu yıl Eski Said Dönemi Eserleri’nin mütalâa ve müzakerelerine yönelik dersler devam etmektedir.

Her ayın üçüncü haftası icra edilen faaliyetler: Ferdî planlarımız, programlarımız üçüncü hafta rezerve edilerek yapılır. Çünkü rutin derslerimiz dışında üçüncü hafta Cumartesi akşamı gazetemizde de ilân ettiğimiz seminer programımız vardır. O gün, sosyal komisyonun heyecanlı koşuşturmalarına şahit oluruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz karşılanır, ağırlanır.

Derneğimizin seminer salonu hazır hâle getirilir. Hanım dinleyiciler için ayrı bir salonda kapalı devre seminer takibi için ortam hazırlanır. Seminer programları Euronur Yeni Asya için kayıt altına alınır. Dışarıdan gelen misafirlerin konaklamaları sağlanır.

Pazar günü ise yetişkinler okuma programı icra edilir. Sabah 9’da kahvaltıyla başlayan program, yatsı namazı kılınarak sonlandırılır. Kahvaltı sonrasında bir saatlik şahsî okuma, ardından gün içerisinde dört kez icra edilen ortalama 90’ar dakikalık müzakereli dersler şeklinde program icra edilir.

Her ders öncesinde mevcut müzakerecilerden konu talebi istenir. Bütün katılımcıların her konu hakkında ayrı ayrı oy verebilecekleri konu başlıkları toplanıp oylanır. En fazla oy alan mevzu, ders konusu olarak belirlenir. Müzakereli dersi okumak için öncelik, konu teklifini sunan kardeşimizdedir. İçtinabı hâlinde, bir başka kardeşimiz kürsüye geçebilir.

Müzakereciler, bu derse şiddetli ihtiyaçlarını derk etmek için, yeni muhatap oluyormuşçasına âdetâ Rabb’imizin ikram ve ilhamını bekler durumdadır. Okuyan, genellikle az konuşur. Mümkün olduğu kadar salonun müzakereye katılması sağlanır. Konuyu tamamlamak değil, süreyi tamamlamak dikkate alınıp akıllarda kalan soruların ve şüphelerin ortaya çıkmasına fırsat verilir.

Okuma anında kulağa çarpan telâffuz ve diksiyon hataları zuhur ederse, okuyucu uyarılır ve doğru telâffuz sağlanır. İşlenen konu, “Risale-i Nurun hocası Risale-i Nurdur” anlayışıyla, Külliyat’tan harmanlanır. Satır aralarında saklı elmasların mehirleri olan dikkatler verildiğinde, sırlı hakikatler kendini gösterir. Bir kısım kardeşlerimizin tuttuğu notlarla da bu hakikatler şahs-ı manevîmizin mefkûrelerinde demlenip umuma sunulmak için kayda alınır.

Müzakereli yetişkinler okuma programının hanımlar versiyonu da aynı gün hanımlar tarafından kendi ders mekânlarında icra edilir.

Muhabbetin, uhuvvetin, neşenin doruk yaptığı günün sonunda, gelecek ayın 3. haftası hafızalarda ve takvimlerde rezerve edilir.

Şahsî Okumalar: Yıllar önce Düzceli bir kardeşimizin gördüğü rüya her yıl Külliyatı bitirme gayretimizi tetiklemiştir. Kardeşimiz, rüyasında Üstat Hazretleri’ni görmüş ve ondan “bu yıl da sınıfını geç” ikazını işitmiştir. Tevilinde, yıllardır her yıl devrettiği Külliyatın o yıl yetişmediğini anlamış ve bir gayretle o yıl da sınıfını geçmiştir. Bu hadisenin teşvikiyle gönüllülük esasına dayanan “bir yılda Külliyatı bitirme çizelgesi” hazırlanmıştır. Hazırlayan ekip meşveretle kitap sıralamasını yapmış, Hatıra Külliyat baskısı esas alınarak 15 günde bir İhlâs Risalesi ile beraber günlük 20 sahife okuma programlanmıştır. Her kitap bitiminde bir günlük telafi süresi ayrılır, “mahtumesi” de yapılarak sıradaki kitabın programı duyurulur.

Kitap ve Gazete Havuzu: Neşriyatımızdan güncel hadiseleri dikkate alarak seçilen eserler yüklüce alınarak muhtaçlara ücretsiz ulaştırılır. Gazete havuzu marifetiyle önceden belirlenen yerlere gazetemizin ücretsiz dağıtımı sağlanır ve geri dönüşler alınır.

Düzce Pikniği: Sosyal komisyonun düzenlediği her yaz tertip edilen piknik, gün boyu farklı faaliyet ve okumalarla kaynaşmalara vesile olmaktadır.

Diğer faaliyetler: Mahal dersleri, ilköğretim, lise, üniversite haftalık dersleri, sömestir okuma programları, büro hizmetleri gibi her şartta yıllardır devam eden rutin hizmetler…

Barla Aile Programı: Külliyat şahsî okuma programında her kitap sonrası yapılan mahtumeleri taçlandıran Külliyatın tamamını bitirme faaliyeti için Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nde her yıl icra ettiğimiz aile programıdır. Kış aylarından rezerve edilen program için görevli komisyon, talepleri alır. Yıllardır süren bu programın verdiği tecrübeyle eğitim ve sosyal faaliyetler düzenlenir. Öncelikle sosyal faaliyetler ve eğitim konuları için anket çalışması yapılır. Geri dönüşler toparlanıp program ilân edilir.

Günde iki uzun müzakereli dersin olduğu ortak program dışında, sosyal gezi programları, voleybol turnuvaları ve sâir faaliyetlerin çizelgesi ilân edilir. Çocuklar için ayrı programlar düzenlenir, tertip heyetleri belirlenir. Her günün programı, yatsı namazı sonrası musiki faslı, koro hâlinde ilâhî ve marşlarla son bulur.

Programın son gecesi Külliyatı bitirme etkinliği tertip edilir. Musıkînin, çiğ köftenin ve hatıraların şenlendirdiği bu final gecesinin ayrı bir yeri vardır.

Memnuniyet anketi düzenlenip bütün katılımcılardan geri dönüşler alınır. Anketteki bütün görüşler, ilgili birimlere (tesis yöneticileri, program komisyonu…) rapor olarak yönlendirilir.