EBA'da İngilizce yaz okulu dersleri de başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yaz döneminde yabancı dilden uzak kalmamaları için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu başlattı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, A1 ve A2 düzeyinde 4 temel dil becerisini içeren dersler, kendi kendine öğrenmeye uygun e-etkinliklerden oluşuyor.

EBA platformundaki İngilizce derslerine başlamadan önce seviyelerini belirlemeye yardımcı olacak bir öz değerlendirme ölçeğiyle karşılaşacak öğrenciler, daha sonra dil düzeylerine uygun olarak A1 veya A2 paketine yönlendirilecek.

Her öğrenenin bireysel farklılıklarını desteklemek için iki pakete de erişimde sınırlama olmayacak. Öğrenciler istedikleri paketi takip edebilecek, her iki bölümden de ders izleyebilecek.

EBA platformunda başlatılan İngilizce dersleri, 31 Temmuz'a kadar hafta içi her gün yayınlanacak. Öğrenciler, bir önceki günün derslerini tekrar edebilecek. Her dersin sonunda öğrenciler, yöneltilen sorulara göre edindikleri yeterlilikleri değerlendirebilecek.