Eğitim her çocuğun hakkı

Tohum Otizm Vakfı’nın Başkanı Mine Narin, “Otizmli çocuklar, ancak eğitim ile topluma kazandırılabilir” dedi.

Tohum Otizm Vakfı’nın Başkanı Mine Narin, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray’da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin, otizmli öğrencileri yuhaladığına ilişkin iddiaların, zaman zaman farklı okullarda da yaşanan ve mutlaka giderilmesi gereken kronik bir sorun olduğunu belirtti.

Ebeveynler eğitime engel olmasın

Kaliteli eğitime erişimin her çocuğun anayasal hakkı olduğunu vurgulayan Narin, şunları kaydetti: “Otizmde ise eğitim haktan da öte otizmin tek çaresi, tek ilâcı konumundadır. Otizmli çocuklar, ancak eğitim ile topluma kazandırılabilir, bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürebilirler. Ülkemizde otizmli çocukların kaliteli eğitime erişimindeki en önemli sorunlardan biri, okullardaki diğer çocukların ebeveynlerinin engelleyici tutumlarıdır. Özellikle tüm çocukların kaynaşarak eğitime katılımlarının sağlanması ve engellilikle ilgili ön yargıların kırılmasında velilerin tutumu çok önemlidir. Her birey gibi otizmli bireylerin eğitimden yararlanma hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunda açıkça belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır.”

Farklılıkları değer olarak görmeliyiz

Narin, bu çocukların farklılıklarının bir değer olarak görülmesi gerektiğini ve onlara merhamet ya da korku ile yaklaşılmamasını sağlamanın toplumun her ferdinin görevi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “Aksaray’da yaşanan üzücü olayların bir daha tekrar etmemesi için, otizmli çocukların toplumda kabul görmelerini sağlamamız, okullarda ve hayatın içinde maruz kaldıkları ayrımcılığa hep birlikte dur dememiz gerekir. Yaşanan bu üzücü ve ötekileştirici olay karşısında ilgili bakanlıklarımızı gereken tedbirleri almaya ve toplumumuzu otizmlilerin farkında ve onların yanında olmaya dâvet ederiz.”

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Okul müdürü açığa alındı

Aksaray’da otizmli çocukları utandıran olayla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından skandal olay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aksaray’da diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılmasını istediği öne sürülen Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddisi Kurt, soruşturma kapsamında açığa alındı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri soruşturma kapsamında okul müdürünün açığa alındığı ve yeni müdürün görevlendirildiğini belirtti.