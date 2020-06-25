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25 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Eğitimde hibrit modeller olacak

25 Haziran 2020, Perşembe 00:03
PISA Direktörü Andreas Schleicher, Kovid-19 sonrası eğitimin sisteminin hakkında, "Pek çok ülkede eğitime bakış açısı farklılık gösteriyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hibrit modeller olacak" dedi.

HABER-FOTO: Süreyya Nur İşler
sureyyanurisler@yeniasya.com.tr

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Kovid-19 sonrası eğitimin sisteminin tekrardan uygulanma stratejileri ve online eğitim gibi konular üzerine, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, Türk- Alman siyasetçi Özcan Mutlu, BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’in katılımıyla online basın toplantısı düzenledi.

Schleicher, ‘Kriz sırasında eğitim tedbirlerinin uygulanması’ başlıklı bir sunum yaptı. Schlicher, “Kovid-19 pandemisi koşullarında, 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı. Okulların tekrar açılması konusunda pek çok ülkede eğitime bakış açısı farklılık gösteriyor. Hibrit modeller olacak. Bazen sınıfta, bazen uzaktan olan bir eğitim modeli şeklinde olacak. Dolayısıyla hiçbir şey eskiden olduğu gibi olmayacak. Henüz hepimiz hazır değiliz. Yavaş yavaş hazır hale geliyoruz, hala kat edilecek çok yol var” dedi.

Yenilikçi çözümler gerekiyor 

Schlicher yeni eğitim sistemi hakkında şu uyarılarda bulundu: “Yenilikçi bir öğrenme ortamının tasarımı aşamasında düşünmemiz gereken çok şey var. Öğretmenlerin sosyal becerilerinin yanında alanını bilmesinin ötesinde maharetlere sahip olması gerekecek. Yaptığımız anket eğitim sistemi için büyük bir zorluğun bizi beklediğini ve azalmayacağını gösteriyor. Bunun için yenilikçi çözümler düşünmek gerekiyor.” 

‘Kovid nesli yetiştiriyoruz’

Schleicher, şöyle devam etti: “Pandeminin eğitim sistemini vurduğunu dünya geneline 1.5 milyon öğrenci ve aile geleceğin teknolojili eğitimini öğrenmek durumunda kaldı. Uzaktan eğitim hayatımızın gerçeği oldu bu süreçte ama okuldaki sosyallikten uzaklaşıldı.Kovid-19’den dolayı 1 yıl okul kaybı demek yüzde 7 ila 10 arasında bir öğrenme zamanını geriye bırakıyor. Süreç, öğretmeni daha önemli hale getirdi. İnsan ve teknolojinin önemli bir kombinasyonunu bu kriz esnasında gördük. Kovid nesli yetiştiriyoruz. Teknoloji ile insanın kombine edildiği bir ortamda eğitime devam ediyoruz” dedi.

‘Yatırımınızı eğitime yapın’

Schlicher, sözlerine şu şekilde son verdi: “Türkiye’de eğitime ilgi ziyadesiyle fazla. Bu işe kendini vakfetmiş pek çok kitle var. Bugünün okulları yarının toplumu, ekonomisi demek. O yüzden kolay olmayacak ama pandemi sonrası süreçte kriz, sağlık, ekonomi krizi olarak da gelse eğitim temelli bir şekilde olduğu müddetçe her şey idame etmeye devam eder. Yatırımınızı eğitime, geleceğe yapın.”

En çok göçmenler etkilendi

Almanya özelinde pandemi sürecinde eğitime erişim ve nitelikli eğitim alma konusunda yaşanan sorunların aslında ortak sorunlar olduğuna değinen Özcan Mutlu, “Eğitimde söz konusu eksikler özellikle dar gelirli aileleri, göçmenleri vurdu. Maalesef bir çok göçmen ailelerinin çocukları bu dönemde çok daha zarar gördü. Unutulmamalıdır ki okullar sadece eğitim alanı değil, bir yaşam alanı. Çocukları sadece uzaktan eğitimle oyalayamazsınız. Karşılıklı sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Sadece dijital eğitimle tek başına başarı elde edilemez” dedi. 

Uzaktan öğretimi iyi anlamalıyız

Enver Yücel ise şöyle konuştu: “Türkiye’de uzaktan eğitim kültürü olmasına rağmen örnek çalışmaların yapılabilmesinin de önü açılsaydı yani uzaktan öğretim merkezleri kurulsaydı bu daha rahat olacaktı.Uzaktan öğretimi iyi anlamalıyız. Uzaktan eğitime çok daha yaratım yapmamız lazım. Yüz yüze eğitim gibi olmayacak ama uzaktan eğitimden de kaçış yok. Bu teknolojileri iyi kullanarak bunu yapabiliriz.”

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