Eğitimin her alanında liyakat esas olmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti.

AHMET TERZİ - ANKARA

Eğitim ve eğitim çalışanlarının güncel sorunları hakkında görüş alış verişinde bulunan Geylan, eğitim çalışanlarının beklentisini oluşturan birçok hususta Sayın Ziya Selçuk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması talebini yineleyen Geylan, öğretmenlerin ücretli ve sözleşmeli değil, sadece kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Eğitimin her alanında liyakat ve ehliyetin merkeze alındığı bir sistemin gerekliliğine dikkat çeken Geylan, Yönetici Atama Yönetmeliği başta olmak üzere diğer yönetmeliklerin de yapıcı ve iyi niyetli öneriler de dikkate alınarak, en kısa sürede çıkarılmasını istedi.

Mülakatlar bütün süreçlerden kaldırılmalı

Geylan, ziyarette dile getirdiği eğitimin sorunlarını şöyle sıraladı: “Meslek kanununun beklentileri karşılayacak hüviyette bir an önce çıkarılmalı. Sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya alınmalı. Kul hakkı yemenin aracı olan mülâkatın tüm süreçlerden kaldırılmalıdır. Liyakati esas alan adaletli bir yönetici atama sisteminin getirilmesi, hazırlanan yönetmeliklerin iyi niyetli öneriler de dikkate alınarak bir an önce hayata geçirilmelidir. Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamada yaşanan rezaletlerin sonlandırılmalıdır. Dilerim Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim çalışanlarının beklentilerini tatmin edecek uygulamaları bir an önce hayata geçirir.”