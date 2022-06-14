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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Ekonomik kriz tercihleri etkileyecek

14 Haziran 2022, Salı 22:17
Eğitim uzmanı Salim Ünsal, ekonomik kriz sebebiyle öğrencilerin büyük şehirlerdeki üniversitelere gitmek yerine daha yerel tercihler yapabileceğini söyledi.

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, ekonomik krizin öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyeceğini belirtti. Birgün’e söz konusu öğrencilerin sınav ve tercih sürecini değerlendiren eğitim uzmanı Salim Ünsal, geçen sene 195 bin 304 olan boş kontenjan sayısının bu yıl düşmesinin beklediğini belirterek “Devlette 828 bin, vakıfta 168 bin kontenjanı vardı. Vakıf üniversiteleri yüzde 75’ni doldurabildi, yaklaşık 41 bin boşluk kaldı. Devlette ise 681 bin kontenjan doldu. Koşullar geçen seneki gibi olursa devlette 15 bin, vakıflarda ise 23 bin boş kontenjan öngörüyoruz” dedi. “Ancak, ülkenin ekonomik gerçekleri de var. Bu durum tercihlere de yansıyacaktır” diyen Ünsal, şunları söyledi: “Vakıf üniversiteleri özellikle bu ekonomik koşullardan etkilenecektir. Kira fiyatları arttı. Bu nedenler öğrencileri daha yerel tercihler yapmaya zorlayabilir” değerlendirmesini yaptı.

‘DİPLOMALI İSİZLİK CİDDİ BİR SORUN’

Türkiye’de 2021-2022 akademik yılında sayıları 200’ü geçen üniversitelerde toplam 8 milyon 296 bin 959 öğrenci eğitim gördü. Üniversite okumanın ve diploma sahibi olmanın istihdama geçiş garantisi sağlamadığını belirten Ünsal, “Hemen hemen her alanda, birkaç bölüm dışında, diplomalı işsizlikle karşı karşıyayız, ciddi bir istihdam sorunu var. Daha çok öğrenci mezun edersiniz istihdam sorununu artırırsınız. 2 ya da 4 yıl sonra diplomalı işsiz sayımızda bir artış olacaktır. İstihdam sorunun çözmek için uzun süreli planlar yapılmalı. İstihdam oranı çok düşük olan bölümler hâlâ öğrenci almaya devam ediyor. Birkaç bölüm haricinde bütün bölümlerde bir istihdam sorunu var. Bizim her yıl bu kadar mezun vermeye ihtiyacımız var mı? Mesela, fen edebiyat fakülteleri 70 bin, eğitim fakülteleri de 40 bin öğrenci alıyor ama bu kadar öğretmen atanmıyor” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi

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YKS hafta sonu yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), 81 il ve Lefkoşa’da 18-19 Haziran’da gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek YKS’nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. TYT, 18 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek. 19 Haziran’da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu yıl 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak. Ankara - aa

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