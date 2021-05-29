Evlerinin misafir odasını sınıfa çevirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3’ü öğretmen, biri doktor 4 kardeş, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için evin misafir odasını sınıfa çevirdi.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Şin ailesinden 3 öğretmen ve bir doktor, çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturmaya karar verdi. Kardeşlerden Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet Şin, evinin misafir odasına masa ve sandalye yerleştirerek, sınıf ortamı oluşturdu. Aynı aileden 9 öğrenci, dershane ortamını aratmayan odada Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla uzaktan eğitim görüyor ve öğretmen olan yakınlarının desteğiyle ders çalışıp sınavlara hazırlanıyor. AA

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