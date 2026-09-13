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13 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Tatil dönüşü

Elifnur ÇALIK
13 Eylül 2026, Pazar
Kitap Köşesi

Vız vız Pembe’yle karşılaştı. Arkadaşlarının kendilerini özleyip özlemediklerini konuştular. Sınıfa girince öğretmen gürültüden rahatsız oldu. Çünkü herkes konuşuyordu. Öğretmen “Konumuz bu tatilde ne yaptınız? Başından geçen ilginç bir olayı kim anlatmak ister?” diye sordu.

Bilal bütün çiçekleri dolaşarak çiçek özü topladığını söyledi. O esnada kapı çaldı. Geç kalan sivrisinek özür dileyerek yerine oturdu. Öğretmen de bu farklı görünen yeni arkadaşlarına yardım etmelerini istedi. “Farklılık zenginlik demektir” diye de ilave etti. Bütün öğrenciler “Hoş geldin” dediler. 

Benimde buna benzer bir hatıram var. 1. Sınıfa giderken Rodin diye arkadaşım vardı. Rodin, başka bir ülkeden olduğu için farklı bir görünümü vardı. Biz arkadaşları olarak Rodin’i çok sevdik.  Yarıyıl tatilinde Rodin’in ailesinin başka bir ülkeye taşınacağını öğrendik. Gerçekten çok üzülmüştük. Sizin de böyle bir hatıranız var mı can kardeşlerim?

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