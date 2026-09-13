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13 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Yaprak baskısı yapıyoruz

Hediye Ballıkaya
13 Eylül 2026, Pazar
Faaliyet Köşesi

Merhaba can kardeşlerim. Eylül ayı gelince aklımıza yaprakların sarı, yeşil ve kızıl tonları gelir. Etrafta uçuşan bu yapraklara hayran kalırız. Yapraklarla ilgili bir faaliyet yapalım mı? O zaman haydi yaprak baskısı yapalım.

Malzemeler:

•  Farklı şekil ve büyüklüklerde birkaç yaprak

•  Beyaz kâğıt

•  Sulu boya veya parmak boyası

•   Fırça

Yapılışı:

Önce dışarıdan farklı şekillerde birkaç yaprak toplayalım. Yaprakları güzelce temizleyelim. Şimdi yaprakların üzerini fırçayla istediğin renkte boya. Boyalı kısmı kâğıdın üzerine elinle hafifçe bastır. Yaprağı kaldırdığında kâğıdında yaprağın güzel bir izi oluşacak. Farklı renklerde ve farklı yapraklarla baskılar yaparak kendi sonbahar bahçeni oluşturabilirsin. İstersen baskıların arasına küçük çiçekler, kelebekler veya uğur böcekleri de çizebilirsin.

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