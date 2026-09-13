Bir eğitimcinin gözüyle

Bu yıl 14 Eylül 2026 Pazartesi günü eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Türkiye genelinde 2026-27 öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenci okul sıralarında eğitim görecektir.

Okullarımızın yöneticilerine, öğretmenlerimize, velilerimize ve geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bir öğrenci okula nasıl hazırlanmalı? Veya şöylemi dersek bir veli öğrencisini okula nasıl hazır hale getirmeli? Özellikle şunu iyi bilmemiz gerekir ki çocuklarımız geleceğimizdir. Şüphesiz ki gelecek; genç nesillerin omuzlarında inşa edilecek. Bu inşanın temellerinin sağlam olması gerekir. Bunun için sağlam ve planlı bir geleceğin inşası için çocuklarımızı iyi eğitmemiz elzemdir. Peki öğrencilerimizin başarılı olabilecekleri bir eğitimi nasıl planlayabilir ve başarılı olabiliriz. Başarılı bir eğitim üç sac ayaktan müteşekkildir. Bu sac ayakların her birinin sağlam olması şarttır.

Birinin aksaması o sac ayağı devirir. Nedir bu saç ayak: Veli, öğretmen okul. Eğer bir veli çocuğunun başarılı olmasını istiyorsa eğitiminde yardımcı olmalıdır. Örneğin öğrencisine bir materyal lazım olacaksa veli ona refakat edecek o materyal beraber tedarik edilecek. Öğrencinin velisine inanması eğitimin başarısında çok önemli bir yer tutar. Öğrenci velisinden çekinmeden bir müşkülünü velisiyle paylaşır ve bu sorun ikili arasında çözülür. Buda çocuğun eğitim performansını yukarıya taşır. Veli çocuğu incitmeden okulundaki performansını sormalı, arkadaşlarıyla ilişkisini, öğretmeniyle olan durumunu konuşmalıdır. Ama asla bu bir sorgu şekline dönmemeli. Velisine güvenen çocuk kendisine yöneltilen bu soruların her birine tek tek içine yalan katmadan cevaplar. İdeal bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerinin güvenini teşkil etmelidir. Eğer bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerine güven veremiyorsa o öğretmen asla başarılı olamaz. İstenilen eğitim seviyesini yakalayamaz. Başarılı bir öğretmen sınıfındaki tüm öğrencileriyle tek tek ilgilenmelidir. Her sınıfta ailesinden veya başka bir yerden sorunu olan öğrenci olur-olabilir. Öğretmen o durumdaki öğrencilerine daha fazla zaman ayırmalı. Öğrencisinin o probleminin çözümü için mutlaka uğraş vermelidir. Gerekirse velisiyle, okul idaresiyle, rehber öğretmeniyle görüşmelidir. Başarılı bir öğretmen öğrencisine verdiği ödevi ertesi gün mutlaka kontrol etmelidir. Eğer bunu yaparsa başarılı olur. Bunu yapamaz ise ne olur; öğrenci öğretmenin verdiği ödevi zaten kontrol etmez ve bakmaz kanaatini bilinç altına yerleştirir. Hem o verilmiş ödevi yapmaz hem de öğretmenine karşı güveni zayıflar. Bu durum o sınıfın eğitim kalitesini düşürür.

Bir okulun idaresine başarılı bir eğitim için çok büyük görevler düşer. Evvela şunu iyi bilelim bir okul idaresinin liyakatli olması şarttır. Bence bu tartışılamaz. Okul idaresinin eğitim-öğretim müfredatını, öğrenci, veli ve öğretmen ilişkilerini çok iyi bilmesi lazımdır. Liyakatli, donanımlı bir okul idaresinin üstesinden gelemeyecek hiçbir sorun olmaz. Başarılı bir okul idaresi o problemi masaya yatırır ve hal yoluna gider. İyi bir okul idaresinin okulunun fizikî görünümü, sınıfları temiz ve bakımlı olur. Öğretmenleri bakımlı, kıyafetleri temiz ve düzgün olur. Öğrencilerin üniformaları uyumlu ve pırıl pırıl olur.

Bir eğitimci olarak, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Millî eğitim çalışanlarına, okul idarecilerine ve geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum.