FAİZ ÖDEMELERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNİ AŞMASI VE KALİTELİ EĞİTİME YETERLİ KAYNAK AYRILMAMASI ELEŞTİRİLİYOR.

Mehmet Kara - ANKARA

Faize var, eğitime yok

Gelecek-Saadet Grubu Başkanvekili İsa Mesih Şahin eğitime ayrılan bütçenin büyütülmesi gerektiğini belirterek, faiz ödemelerinin eğitim bütçesinden fazla olmasına tepki gösterdi.

Şahin, “Faiz ödemesi 1 trilyon 950 milyar TL ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini aşmış durumda. Bu kaynakların eğitime yönlendirilmesi, geleceğimiz için daha doğru bir hamle olur” dedi.

Şahin “Bir öğün yemeği çocuklarımızdan esirgememeliyiz” diye konuştu

Çocukların okula aç gitmesi kabul edilemez

Türkiye’de birçok öğrencinin okula aç gittiğine dikkat çeken Şahin, “Çocuklarımızın okula aç gitmesi, en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması kabul edilebilir bir durum değil. Bütçeden bir öğün yemek sağlamak için kaynak ayırmak zorundayız; bu, devletimizin çocuklarımıza borcudur” dedi. Kırsal bölgelerde eğitimde yaşanan eşitsizliklere dikkat çeken Şahin, “Kırsal bölgelerdeki çocuklarımız şehirde yaşayan yaşıtlarına göre dezavantajlı bir konumda. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, bu ülkenin tüm çocuklarına borcumuzdur” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim maliyeti 8 yılda yüzde 738 arttı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuştu. Akay, eğitim maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, “Velilerimize yüklenen maliyetlerle ilgili çok ciddi artışlar oldu. Öğrenci maliyeti altı yılda yüzde 738 oranında artmış. 2018 yılından bu yana 25 kalem kırtasiye malzemesine yüzde 1.088; giyim kuşama yüzde 1.163; beslenme yüzde 416 olmak üzere ortalama yüzde 738 artış olmuş. Bu ekonomik koşullarda bu velilerin öğrencilerini okula göndermesi, sağlıklı eğitim verdirmesi mümkün olmuyor” dedi.

Ankara - Anka