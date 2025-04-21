Çocuk işçiliğinde acı tablo

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), çocuk işçiliğinin acı bilançosunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı.

İSİG, 2025 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesi çağrısında bulunurken, özellikle Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında yaşanan ölümlere dikkat çekti. Rapora göre, son 12 yılda en az 742 çocuk iş kazalarında can verdi. Raporda, sanayide çırak ve kalfa olarak çalışan çocuk sayısının MESEM aracılığıyla devlet eliyle arttırıldığına işaret edilerek, bu durumun ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi. MESEM kapsamında çalışan çocukların ölüm oranı bu yıl yüzde 25’e yükseldi. Haber Merkezi

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