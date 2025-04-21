MEB atamaları adaleti zedeliyor

Eğitimci-yazar Abdulbaki Değer, proje okullarındaki son atamaları değerlendirerek, MEB’in adalet, liyakat ve eşitlik ilkelerini sistematik biçimde ihlal ettiğini belirtti.

Proje okul atamaları iptal edilmeli Değer, Karar’da yazdığı değerlendirmede “MEB’in yaptıklarının en önemli kusuru, neredeyse tamamının yanlış olmasıdır” dedi. Değer, Türkiye’de devlet-toplum ilişkisinin tarihsel olarak eşitlikçi bir yapıya oturtulamadığını, bugün de devletin “ganimet gibi paylaşılmaya” devam ettiğini belirtti. Proje okullarına yapılan atamaların da bu düzenin güncel bir tezahürü olduğunu söyleyen Değer, “Devletin ideolojik aygıtları makbul vatandaş üretmek için seferber ediliyor” ifadelerini kullandı. MEB’e çağrıda bulunan Değer, 2025 yılı Proje Okulları Atama sonuçlarının iptal edilerek hakkaniyete uygun bir sürecin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.