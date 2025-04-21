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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

MEB atamaları adaleti zedeliyor

21 Nisan 2025, Pazartesi
Eğitimci-yazar Abdulbaki Değer, proje okullarındaki son atamaları değerlendirerek, MEB’in adalet, liyakat ve eşitlik ilkelerini sistematik biçimde ihlal ettiğini belirtti.

Proje okul atamaları iptal edilmeli

 

Değer, Karar’da yazdığı değerlendirmede “MEB’in yaptıklarının en önemli kusuru, neredeyse tamamının yanlış olmasıdır” dedi.

Değer, Türkiye’de devlet-toplum ilişkisinin tarihsel olarak eşitlikçi bir yapıya oturtulamadığını, bugün de devletin “ganimet gibi paylaşılmaya” devam ettiğini belirtti.

Proje okullarına yapılan atamaların da bu düzenin güncel bir tezahürü olduğunu söyleyen Değer, “Devletin ideolojik aygıtları makbul vatandaş üretmek için seferber ediliyor” ifadelerini kullandı. MEB’e çağrıda bulunan Değer, 2025 yılı Proje Okulları Atama sonuçlarının iptal edilerek hakkaniyete uygun bir sürecin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

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