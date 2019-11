Gerçek huzur ihlâsta

Araştırmacı yazar Ali Ferşadoğlu, “Bediüzzaman, ihlâsı, anlaşılabilir, geliştirilip yükseltilebilir bir tarzda tanımlamıştır. Gerçek huzur ve mutluluğu ancak ihlâsta bulabiliriz” dedi.

İzmit Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlediği, araştırmacı yazar Ali Ferşadoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘İhlâsın iman, ibadet, ahlâk, iktisat, içtimaî boyutları’ konulu seminer, İzmit Çamlık Eğitim ve Kültür Vakfı’nda gerçekleştirildi. Bediüzzaman’dan ve Risale-i Nur’dan alıntılarla giriş yapan Ferşadoğlu, “Yapılan bir araştırmaya göre öğrenciler; okuduklarının yüzde 10’unu, işittiklerinin yüzde 26’sını, gördüklerinin yüzde 30’unu, görüp işittiklerinin yüzde 50’sini, söylediklerinin yüzde 70’ini, yaptıkları şey konusunda söylediklerinin yüzde 90’ını akıllarında tutuyor. Bu tespitlerin bir anlamı, kendimizi bir mevzua ne kadar samimî ve ihlâsla verirsek, o nisbette öğreniriz, aklımızda tutarız ve kendimize mal ederiz” dedi.

Yaradılışımızın gayesi tekâmül

“Yaradılışımızın asıl gayesi, tekâmül, marifetü’n-nefstir” diyen Ali Ferşadoğlu, ‘İslâm literatüründe “nefis terbiyesi” veya “mârifetü’n nefs” de denen eğitim ve terbiye geleneğindeki tekâmûlü Bediüzzaman, “kalbî seyahat, ruhî çalışma, gayret ve manevî yükselmekle kâmil insan olmak için çalışmak ve mutluluğu yakalamak” şeklinde özetler. Dikkat edildiğinde tekâmül, hücreden galaksilere kadar kâinatın en ücra köşesine kadar her şeyde geçerli olan bir kanundur. Biz de kâinatın bir parçası, küçük bir örneği, minyatürü olduğumuza göre bu olgu, içimizde karşı konulmaz potansiyel bir güç olarak mevcuttur. Ruhumuz, tefekkür, ilim ve marifet, ibadet, zikir, duâ ve riyazet ile tekâmül eder. Bunların ruhu ihlastır. Ancak ihlâs ile Allah’ın istediği gerçek bir insan olur ve sonsuz hayatta mutluluğu tatmaya lâyık oluruz” şeklinde konuştu.

İhlas, egoizmi yok eder

‘İhlâslı olmalıyız, ihlâsı kazanmalıyız, ihlâsımızı korumalıyız’ gibi ifadelerin, ihlâsı kazanmaya yetmeyeceğini ifade eden Ferşadoğlu, “Bediüzzaman, ihlâsı, anlaşılabilir, öğrenilebilir, geliştirilip yükseltilebilir bir tarzda tanımlamış ve ortaya koymuştur. Böylece hayali ve sırlı bir kelime olmaktan çıkarmış, onu hayatımızın her safhasında, her işimizde, her fiilimizde, her amelimizde kullanabileceğimiz bir formata sokmuştur. Gerçek huzur ve mutluluğu ancak ihlâsta bulabiliriz” dedi. Son olarak İhlâsı güçlendirmenin yollarından bahseden Ferşadoğlu, ‘Güçlü bir ihlâsa sahip olmak için, her birisi derin tefekkür ve tecrübenin mahsulü olan prensipleri akıl ve vicdanlarımızda tartarak özümsemeliyiz. Psikososyologlar uyarıyor: Başkalarının eksiklikleriyle meşgul olmayın. Temel gıdanız, ekmeğiniz nefret değil, sevgi olsun. Düşünceleriniz en doğru olabilir. Ama bu size, başkalarının düşünce, meslek ve işini basite almanızı gerektirmez. Egomuzu alt etmemiz gerektiğini kabul etmeli. İhlâs, egoizmi yok eder. Önemsiz, duygusal rekabetleri terk etmeliyiz. İnsanların hoşlanmasının size vereceği enerji ile Sonsuz Güç Sahibi’nin vereceği enerji asla kıyas edilemez. Maddî menfaat yerine, uhrevî hizmetlerde birlikte çalışmanın muazzam kazançlar sağladığını düşünmeliyiz. Bu, rekabetten gelen çatışmayı önler, ihlâsı kazandırır” şeklinde konuştu.

İzmit – Yeni Asya