Hızla tükendiğimiz için yürüyouz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve birliğe bağlı tabip odaları; özlük hakları, çalışma şartları ve halkın sağlık hakkı için İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” başlattı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinden başlayan yürüyüşte hekimler dün Kocaeli’ye geldi. Yapılan açıklamada, “Hekimler ve sağlık çalışanları olarak hızla tükendiğimiz için yürüyoruz” denildi. Hekimler adına açıklamayı TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten gerçekleştirdi. İkinci Başkan Ali İhsan Ökten özetle şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığına görüşme talebinde bulunmuş, taleplerimizin karşılanmaması halinde 23 Kasım’da İstanbul’da başlayıp 27 Kasımda Ankara’da son bulacak olan Beyaz Yürüyüş eylemini başlatacağımızı duyurmuştuk. Peki biz neden yürüyoruz? Hekimler ve sağlık çalışanları olarak hızla tükendiğimiz için. Pandemide bu kadar yoğun, canla başka çalıştığımız halde şiddete daha fazla maruz kaldığımız için. Toplumun tüm kesimleri ile birlikte ekonomik ve özlük haklarımız, çalışma koşullarımız her geçen gün kötüleştiği için, geçinemediğimiz için...” Kocaeli - anka

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