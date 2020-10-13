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13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

İnsanlar dinden niye soğuyor?

13 Ekim 2020, Salı
İlahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal, bir kısım insanların neredeyse dinden kaçacak hale gelmesinin sebebini Müslümanların kendisinde araması gerektiğini söyledi.

HABER: SEDAT SERDAR
sedatserdar@yeniasya.com.tr 

İlahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal, “Neden halen sabah namazlarında camilerimiz boş? Niçin Kur’ân okuma oranı bu kadar düşük? Niçin tesettürle buluşma oranı bu kadar düşük? Çünkü tebliğ ettiklerimizi temsil etme problemi yaşıyoruz” dedi. Günümüzdeki Müslümanların problemlerini değerlendiren, kendimize özeleştiride bulunmamız gerektiğini vurgulayan İlahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal, konuk olduğu bir programda şunları dile getirdi: “Bugün 106 tane ilahiyat fakültemiz var. Bu ilahiyat fakültesinde görev yapan 10 bin akademisyenimiz var. 314 bin talebemiz, 150 bin din görevlimiz var. Bin 607 tane İmam hatip lisemiz, 44 bin tane İmam hatip hocamız var. 500 bin tane İmam hatip talebemiz var. Binlerce derneğimiz, vakfımız, tarikatımız, şeyhimiz, hocamız, bizim gibi yazan çizen… Peki biz ne için Peygamberimiz (sav)’in meydana getirdiği o değişimi meydana getiremiyoruz? Niçin halen sabah namazlarında camilerimiz boş? Niçin Kur’an okuma oranı bu kadar düşük? Niçin tesettürle buluşma oranı bu kadar düşük?”

İnsanlar söze değil davranışa bakıyor 

Bir kısım insanların neredeyse dinden, imandan, hocadan, sohbetten, vaazdan kaçacak hale geldiğini, bunun sebebini de Müslümanların kendisinde araması gerektiğini savunan Kıranşal şunları kaydetti: “Biz bugün davranışlarımızla, halimizle, tavrımızla, insanlara etki edemiyorsak, halimizle etki edemediğimiz insanları fikirlerimizle, siyasi düşüncelerimizle vaazlarımızla ve nasihatlerimizle bir yerden bir yere sevk edemeyiz. İnsanlar sözlere bakmıyorlar artık. İnsanlar davranışlara bakıyorlar. Mesela eğer biz adaletten bahsediyor ve adaletsizlik yapıyorsak, haktan bahsediyor ve haksızlık yapıyorsak, kul hakkından bahsediyor, kul hakkına giriyorsak ve bunları da biz kendimiz söylüyorsak ve bunları yapmıyorsak bu sözler kime tesir edebilir?”

Tebliğ ettiklerimizi temsil edemiyoruz

Allah’ın Müslümanlara her türlü gücü verdiğini kaydeden Kıranşal, “Allah Müslümanlara siyasi, bürokratik güç vermiş. Meclis, medya gücü vermiş. Ekonomik güç vermiş. Yani bir Müslüman ‘Yarabbi ben senin dinini yeryüzüne hakim kılmak istiyorum’ diye ellerini Allah’a açsa dua etse ne eksik? Tamamını vermiş. Peki niçin bu durumdayız? Çünkü tebliğ ettiklerimizi temsil etme problemi yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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