İstanbul’da öğrenci olmak daha da zorlaşıyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da öğrenci olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın 2024/2025 Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre, İstanbul’da üniversite öğrencilerinin yaşam maliyetinde büyük artış yaşandı. Özel yurtta kalan bir öğrencinin aylık maliyeti yüzde 57,17 artarak 22 bin 920 TL’ye, üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin maliyeti ise yüzde 49,59 artarak 18 bin 750 TL’ye yükseldi. Araştırmaya göre en yüksek artış kültür-sanat ve kırtasiye harcamalarında oldu. İstanbul Planlama Ajansı’nın “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Maliyeti Araştırması”, üniversite öğrencilerinin karşılaştığı ekonomik zorlukları gözler önüne serdi.

Bir yılda ciddi artış

Araştırmaya göre, İstanbul’da bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti geçtiğimiz yıla göre ciddi oranda artış gösterdi. Özel yurtta kalan bir öğrencinin aylık maliyeti yüzde 57,17 oranında artarak 22 bin 920 TL’ye yükseldi. Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti ise yüzde 49,59 artışla 12 bin 535 TL’den 18 bin 750 TL’ye çıktı. Asgari ücretin de üzerine çıkan masraflar İstanbul’daki öğrencilerin karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek artış kültür-sanat ve kırtasiye harcamalarında yaşandı. Buna karşılık, ulaşım ve teknoloji harcamaları en düşük artışı gösterdi. Artan enflasyon, gençlerin sadece barınma değil, market alışverişi, fatura ödemeleri, kültürel etkinlikler, kişisel bakım ve kırtasiye gibi diğer temel ihtiyaçlarını da daha maliyetli hale getirdi.

Haber Merkezi