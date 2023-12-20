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20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

KPSS tercihleri başladı

20 Aralık 2023, Çarşamba 17:00
Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Aralık saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. ÖSYM’nin internet sitesinden, “KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması” konulu duyuru yayımlandı. Buna göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Aralık saat 23.59’a kadar yapabilecek.

 

AA

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