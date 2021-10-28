MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okul arasında kütüphanesiz okul kalmayacağını, projenin hayata geçirilmesi için gerekli bütün kaynakları okullara aktardıklarını bildirdi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu’nda düzenlenen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi”nin tanıtım töreninde konuştu. Millî Eğitim Bakanı Özer, şu bilgileri verdi: “Proje kapsamında, okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz. Ayrıca, kütüphanesi olmayan okullarımıza da yeni kütüphane yapacağız. İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzdan kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projemiz ile amacımız, öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır.
AA