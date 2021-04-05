Liselere Giriş Sınavı (LGS) kılavuzu yayımlandı

Öğrenciler kılavuza MEB’in internet sitesinden erişebilecek.

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezî sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usûl ve esaslara yer verildi. LGS kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fizikî bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Otomatik başvuru işlemi, bütün 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Ankara - anka

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