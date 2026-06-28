Hayvanlar Âlemi

Merhaba, ben guguk kuşu! “Guguk, guguk!” sesimi duydun mu? İşte bu sesi çıkaran kuş benim. Dağlarda, ormanlarda ve ovalarda yaşarım. Uzun kuyruğum ve sivri kanatlarımla kolayca tanınırım. Antarktika dışında dünyanın birçok yerinde yaşayan akrabalarım vardır.

Yumurtamı başka yuvaya bırakırım

Beni diğer kuşlardan ayıran en ilginç özelliğim, kendime yuva yapmamamdır. Yumurtalarımı çoğu zaman başka kuşların yuvalarına bırakırım. Yuva sahibi kısa süreliğine ayrıldığında yumurtamı bırakır, bazen de kendi yumurtamı diğer kuşların yumurtalarına benzetirim. Böylece yavrularım güvenle büyüme fırsatı bulur.

Evim ormanlar

Ben; ormanlarda, dağlarda ve ovalarda yaşarım. Antarktika dışında dünyanın birçok yerinde akrabalarım bulunur. Uzun kuyruğum, sivri kanatlarım ve ince gövdem sayesinde çok iyi uçarım.

En sevdiğim yiyecekler

En çok böcekleri, tırtılları ve böcek larvalarını yerim. Bazen meyve ve küçük kemiriciler de yerim. Böylece bitkilere zarar veren böceklerin çoğalmasını önlemeye yardım ederim.

İyi bir gezginim

Ben göç eden bir kuşum. Mevsimler değişince uzun yolculuklara çıkarım. Uygun yerleri bulunca tekrar yaşamıma devam ederim. İyi şartlarda yaklaşık 10 yıl yaşayabilirim.

“Guguk! Guguk!” Bir gün ormanda bu sesi duyarsan, başını gökyüzüne kaldırmayı unutma. Belki de sana selâm veren benimdir!