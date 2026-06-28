Yaz tatilimizi nasıl değerlendirelim?

Sor Bakalım

Okullar kapandı, karneler alındı ve uzun zamandır beklediğiniz yaz tatili başladı. Tatil demek elbette dinlenmek, oyun oynamak ve eğlenmek demektir. Fakat, aynı zamanda tatil, yeni şeyler öğrenmek, güzel alışkanlıklar kazanmak ve kendimizi geliştirmek için büyük bir fırsattır. Peki yaz tatilinde neler yapabiliriz?

Kitaplarla dost ol

Yıl boyunca ders kitaplarını okudun. Şimdi ise seni heyecanlandıracak hikâyeler, masallar ve macera kitapları okuyabilirsin. Her gün sadece 20-30 dakika kitap okumak bile kelime hazineni geliştirir, hayal gücünü zenginleştirir ve seni daha başarılı bir öğrenci yapar.

Ekranı azalt, hayata bak

Tablet, telefon ve televizyon karşısında uzun saatler geçirmek ilk başta eğlenceli gibi görünse de zamanla gözlerini, bedenini ve zihnini yorar, hastalıklara sebep olabilir. Bunun yerine bahçede oyna, bisiklete bin, top oyna, ip atla ya da arkadaşlarınla güzel oyunlar kur. Emin ol gerçek oyunlar, dijital oyunlardan çok daha fazla eğlendirir.

Ailene yardım et

Anne ve baban ya da birlikte yaşadığın ebeveynlerin senin için çok fedakârlıklar yapıyorlar. Sen de bu tatilde onlara yardım ederek onların işlerini kolaylaştırabilirsin. Hem de beceri kazanırsın. Evde küçük işler üstlenmek de senin gelişimine katkı sağlar. Masayı hazırlamak, odanı toplamak, çiçekleri sulamak, kitaplarını düzenlemek gibi işleri yapabilirsin.

Yaz mevsimini oku

Yaz mevsimi Allah’ın yarattığı güzellikleri daha yakından görmek için harika bir zamandır. Bir ağacı incele, kuşların sesini dinle, karıncaları gözlemle, gökyüzündeki bulutları seyret. Her biri sana Rabbimizin ne kadar büyük bir sanatkâr olduğunu hatırlatacaktır.

Planlı ol

Yaz tatili ibadetlerden uzaklaşmak için değil, onlara daha çok zaman ayırmak için güzel bir fırsattır. Namazlarını vaktinde kılmaya çalış. Her gün Kur’ân-ı Kerîm’den birkaç sayfa okumaya gayret et. Yapacaklarını kaydet. Planlı ol. Meselâ, “Her gün 50 sayfa kitap okuyacağım. Her gün 10 sayfa Kur’ân-ı Kerîm okuyacağım. Yeni bir sûre ezberleyeceğim.” gibi, hedeflerini yaz.

Unutmayın, tatil demek hiç bir şey yapmamak değildir. Hayallerimizi ve yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek için fırsat günleridir. Hepinize güzelliklerle dolu bir tatil diliyoruz.