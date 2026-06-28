İlim bize Allah’ı gösteriyor

Renkli Düşünceler

Dünyaya her gözünü açın insan harika bir âlemle karşılaşır. Tavanı pırıl pırıl yıldızlarla, tabanı bin bir çiçekle süslü bir âlem. Hücre parçacıklarından yıldızlara kadar her şey anlamlı, her şey güzel her şey faydalı. Okuyup öğrenen herkes dersini ondan alır. İlimlerine onu konu eder. Çünkü kâinat bir kitaptan farksızdır.

Dünya ve kâinat nedir?

Tıp ilmi, onu büyük bir eczahane olarak görür. Her türlü ilaç ondan elde edilir. Kimyaya göre, mükemmel ve muntazam bir laboratuvardır. Tarımcılık her türlü hububatı yetiştiren verimli bir tarla olarak görür. Botanik için, bir milyon tür bitkinin süslediği bir bahçe ve ekim alanıdır. Askerlik açısından bir orduya benzer. Her bahar mevsiminde milyonlarca canlı silâh altına alınır. Her birinin silahları ayrı, talimleri ayrı, yiyip içtikleri ayrı, terhisleri ayrıdır. Bütün bunlar hiçbir şaşırma, yanılma olmaksızın, eksiksiz yürütülür. Astronomi ilminin gözünde tavanı sayısız yıldızlarla yaldızlı muhteşem bir saraydır. Matematikçilere göre, geometrik şekillerin aritmetik hesabına hakim olduğu bir kitaptır. Mühendislik açısından her şey ölçülü, planlı, programlı yaratılmış bir köşktür. İdarecilik bakımından aksaksız, noksansız ve mükemmel idare edilen bir memlekettir.

Kısacası, bütün ilimler konularını O’ndan almışlar, Onu kaynak edinmişlerdir.