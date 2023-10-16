NATO çadırlarında yüz yüze eğitim çilesi

Deprem bölgesindeki birçok üniversitenin aksine yüz yüze eğitim kararı alan İskenderun Teknik Üniversitesi’nin NATO çadırlarına yerleştirdiği öğrenciler, zorlu şartlarda eğitimlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 25 metrekarelik 10 kişilik çadırlarda ve kapısı olmayan ortak tuvalet ve banyolarda kalması istenen öğrencilerden 570 lira çadır ücreti de peşin alındı. gazeteduvar’ın haberine göre, kış aylarının yaklaşması ile birlikte başlayan yağışlar bölgede su baskınlarına neden oldu. Öğrencilerin kaldığı 10 kişilik çadırların birçoğu da bu su baskınlarından nasibini aldı. Her yağışta kapılarından ve çeşitli yerlerinden su alan çadırların içi ve zemini su ile doluyor. Yine duş ve tuvaletlerin çadırların dışında bulunması nedeniyle yağışlı günlerde duşa ve tuvalete ulaşımda zorluk yaşanıyor. Çadırlarda kalan öğrencilerin bir diğer önemli sorunu ise akrep, çekirge gibi haşereler. Duşlara, tuvaletlere ve çadırlara kadar giren akrepler öğrenciler için ciddi tehlike meydana getirirken,hijyen problemi sebebiyle salgın hastalık riski ise kapıda bekliyor.