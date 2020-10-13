'Öğretmenlere düzenli olarak Kovid testi yapılmalı'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, salgının seyrini takip etmek ve süreci kontrol edebilmek için, milyonlarca öğrencimizle her gün muhatap olacak öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının düzenli olarak Kovid testlerinin yapılmasını talep etti.

Geylan, “Özellikle sınıf içerisinde öğrencilerle saatlerce birlikte olacak öğretmenlerimizin, Bilim Kurulu’nun belirleyeceği periyotlarda testlerinin düzenli yapılması, testi pozitif çıkan öğretmenlerimizin 14 gün karantinaya alınması sağlanmalıdır” dedi. Her eğitim bölgesine bir mobil sağlık ekibi görevlendirerek, o eğitim bölgesindeki okullarımızın takibinin ve Kovid testlerinin profesyonelce yapılabileceğine dikkat çeken Geylan, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına eksiksiz olarak maske dağıtılmasını da istedi. Salgının başlamasıyla birlikte MEB’e bağlı kurumlarda yaklaşık 50 milyon maske üretimi gerçekleştirildiğini, yani MEB, öğrencilerimizin maske ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu da söyleyen Geylan şunlar söyledi: “Salgının seyrini takip etmek ve süreci kontrol edebilmek için, milyonlarca öğrencimizle her gün muhatap olacak eğitim çalışanlarının düzenli olarak Kovid testlerinin yapılması da gereklidir. Özellikle sınıf içerisinde öğrencilerle saatlerce birlikte olacak öğretmenlerimizin, Bilim Kurulu’nun belirleyeceği periyotlarda testlerinin düzenli yapılması, testi pozitif çıkan öğretmenlerimizin 14 gün karantinaya alınması sağlanmalıdır.”

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